13:40 01.12.2021 (обновлено: 18:23 01.12.2021)
Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь Путина Песков: ДНР и ЛНР остаются самопровозглашенными
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли Москва признать ДНР и ЛНР.
Прогнозировать, что ждет эти регионы в будущем, сейчас "вообще трудно", отметил представитель Кремля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Кремле неоднократно говорили, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом Россия считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жители которых отвергнуты своим государством, подчеркивал Песков.