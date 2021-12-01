https://ria.ru/20211201/peskov-1761633143.html

Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР

Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.12.2021

Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР

Признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:40

2021-12-01T13:40

2021-12-01T18:23

дмитрий песков

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Прогнозировать, что ждет эти регионы в будущем, сейчас "вообще трудно", отметил представитель Кремля. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В Кремле неоднократно говорили, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом Россия считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жители которых отвергнуты своим государством, подчеркивал Песков.

https://ria.ru/20211201/donbass-1761638148.html

https://ria.ru/20211201/donbass-1761697987.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр