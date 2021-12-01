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Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР
Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.12.2021
Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР
Признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:40
2021-12-01T18:23
дмитрий песков
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Прогнозировать, что ждет эти регионы в будущем, сейчас "вообще трудно", отметил представитель Кремля. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В Кремле неоднократно говорили, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом Россия считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жители которых отвергнуты своим государством, подчеркивал Песков.
https://ria.ru/20211201/donbass-1761638148.html
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дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:40 01.12.2021 (обновлено: 18:23 01.12.2021)
 
Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Путина Песков: ДНР и ЛНР остаются самопровозглашенными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли Москва признать ДНР и ЛНР.
Прогнозировать, что ждет эти регионы в будущем, сейчас "вообще трудно", отметил представитель Кремля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
13:58
В Кремле знают о попытках представить Россию стороной конфликта в Донбассе
В Кремле неоднократно говорили, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом Россия считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жители которых отвергнуты своим государством, подчеркивал Песков.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
18:02
Переговоры по Донбассу зашли в тупик, заявила Нуланд
 
Дмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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