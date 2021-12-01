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Как изменится жизнь россиян в декабре
Индексация пенсий и QR-коды: что изменилось в жизни россиян с 1 декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Как изменится жизнь россиян в декабре
В России с 1 декабря вступил в силу ряд нововведений: обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, система QR-кодов, бесплатный доступ к... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:25
2021-12-01T01:30
общество
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России с 1 декабря вступил в силу ряд нововведений: обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, система QR-кодов, бесплатный доступ к отечественным социально-значимым сайтам и индексация пенсий.Что изменится в жизни россиян – читайте в подборке РИА Новости.Индексация пенсийАвтоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров.Повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.Система QR-кодовСистема QR-кодов начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи.В зависимости от конкретного региона, сферы, где в обязательном порядке потребуется предъявить QR-код, разнятся.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек перенес коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородних и международных перевозок.Социально-значимые сайты и досудебная блокировка сайтов финансовых пирамидВступил с 1 декабря в силу и закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.Он предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.Кроме того, сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России.Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.SIM-картыРоссийские операторы связи с 1 декабря должны будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) внесение сведений о пользователях корпоративных sim-карт.Операторы связи будут обязаны проверять наличие сведений о пользователях корпоративных "симок" до начала оказания услуг связи. Если эти данные будут отсутствовать или будут недостоверными, компании должны будут отказать таким абонентам в предоставлении услуг связи.Минеральная вода и молокоОбязательная маркировка упакованной минеральной воды стартовала в России в среду, с 1 декабря производители должны наносить на воду средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки.Также стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.Это третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России средства идентификации наносятся на мороженое и сыры, а с 1 сентября — на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.АвиасообщениеРоссия со среды возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.Кроме того, Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном.
https://ria.ru/20211130/pensiya-1761367578.html
https://ria.ru/20211130/qr-kod-1761442076.html
https://ria.ru/20211130/sim-karty-1761533010.html
https://ria.ru/20211201/tovary-1761559530.html
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общество, россия
01:25 01.12.2021 (обновлено: 01:30 01.12.2021)
 
Индексация пенсий и QR-коды: что изменилось в жизни россиян с 1 декабря

В России с 1 декабря выросли пенсии, ввели маркировку молока и QR-коды в ряде регионов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России с 1 декабря вступил в силу ряд нововведений: обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, система QR-кодов, бесплатный доступ к отечественным социально-значимым сайтам и индексация пенсий.
Что изменится в жизни россиян – читайте в подборке РИА Новости.

Индексация пенсий

Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров.
Повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.
На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.
На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.
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Система QR-кодов

Система QR-кодов начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи.

В зависимости от конкретного региона, сферы, где в обязательном порядке потребуется предъявить QR-код, разнятся.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек перенес коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородних и международных перевозок.
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Социально-значимые сайты и досудебная блокировка сайтов финансовых пирамид
Вступил с 1 декабря в силу и закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.

Он предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.
В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.
Кроме того, сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России.

Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.

SIM-карты

Российские операторы связи с 1 декабря должны будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) внесение сведений о пользователях корпоративных sim-карт.
Операторы связи будут обязаны проверять наличие сведений о пользователях корпоративных "симок" до начала оказания услуг связи. Если эти данные будут отсутствовать или будут недостоверными, компании должны будут отказать таким абонентам в предоставлении услуг связи.
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Минеральная вода и молоко

Обязательная маркировка упакованной минеральной воды стартовала в России в среду, с 1 декабря производители должны наносить на воду средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки.
Также стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.
Это третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России средства идентификации наносятся на мороженое и сыры, а с 1 сентября — на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.
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Авиасообщение

Россия со среды возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.
Кроме того, Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном.
 
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