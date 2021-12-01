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В Ленобласти из аварийного в новое жилье переехали около трех тысяч жителей
В Ленобласти из аварийного в новое жилье переехали около трех тысяч жителей - РИА Новости, 01.12.2021
В Ленобласти из аварийного в новое жилье переехали около трех тысяч жителей
В Ленинградской области за два года 2817 жителей аварийных домов переехали в новые квартиры, сообщил председатель регионального комитета по строительству... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:21
2021-12-01T14:21
2021-12-01T14:21
ленинградская область
общество
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гатчинский район
ленинградская область
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области за два года 2817 жителей аварийных домов переехали в новые квартиры, сообщил председатель регионального комитета по строительству Константин Панкратьев.По его словам, к решению задачи расселения аварийного жилья в Ленинградской области подходят комплексно – в рамках сразу трёх государственных программ.Самая масштабная ― программа 2019-2025 годов нацпроекта "Жилье и городская среда", в рамках которой до 1 сентября 2025 года будут расселены 15,5 тысячи человек из 1064 аварийных домов общей площадью 237,5 тысячи квадратных метров. В программу вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. С 2019 года новое благоустроенное жилье уже получили 2789 человек из 43 тысяч аварийных квадратных метров. В 2021 году расселяют еще 1710 человек из 30,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.В 2021 году введены в эксплуатацию шесть жилых домов в Гатчине, Подпорожье, Волосово, поселке Ефимовский Бокситогорского района, деревне Ополье Кингисеппского района, поселке Дружная Горка Гатчинского района. Все квартиры передаются новоселам с отделкой, на прилегающей территории выполнено благоустройство.
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общество, кингисеппский район, гатчинский район, ленинградская область, жилье