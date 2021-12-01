https://ria.ru/20211201/palomniki-1761593407.html

Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе

Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе - РИА Новости, 01.12.2021

Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе

Российские миротворцы за неделю обеспечили безопасность около 150 паломникам при посещении монастырского комплекса Амарас в Карабахе, сообщили в среду в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:02

2021-12-01T11:02

2021-12-01T11:02

религия

армения

азербайджан

баку

религия

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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Российские миротворцы за неделю обеспечили безопасность около 150 паломникам при посещении монастырского комплекса Амарас в Карабахе, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность около 150 паломникам при посещении монастырского комплекса Амарас вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.Отмечается, что миротворцы на современных бронетранспортерах обеспечивают безопасное посещение паломниками церковной службы в монастырском комплексе. Одна из паломниц Мариам Маркарян поблагодарила российских военнослужащих за обеспечение безопасности. "Это очень хорошо, что мы можем безопасно посещать наш храм и молится нашему богу. И за это мы очень благодарны, в первую очередь, всем миротворцам, вашему народу во главе с Владимиром Владимировичем Путиным", - процитировали Маркарян в пресс-службе.В военном ведомстве напомнили, что после окончания боевых действий и подписания соглашения о прекращении огня, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить святыню.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/dadivank-1584879404.html

https://ria.ru/20210805/monastyr-1744505217.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584857378.html

армения

азербайджан

баку

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армения, азербайджан, баку, религия