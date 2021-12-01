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Лукашенко сообщил, что нелегальным оружием планировали устранить его самого
Лукашенко сообщил, что нелегальным оружием планировали устранить его самого - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко сообщил, что нелегальным оружием планировали устранить его самого
Контрабандное оружие, попытку передачи которого мигрантам на границе с Польшей пресек КГБ Белоруссии, поступило с Украины, причём незаконный трафик начался до... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:24
2021-12-01T18:57
в мире
белоруссия
москва
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Контрабандное оружие, попытку передачи которого мигрантам на границе с Польшей пресек КГБ Белоруссии, поступило с Украины, причём незаконный трафик начался до кризиса с беженцами - оружие хотели использовать против президента Белоруссии, российской военной базы и журналистов, включая корреспондента RT Константина Придыбайло, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского государства Александр Лукашенко."Мы это заметили, по-моему, три недели назад, а начали фиксировать еще раньше. Это трафик оружейный уже идет из Украины, это катастрофа", - сказал он.По словам Лукашенко, трафик идет через украинскую границу, один факт был зафиксирован из Донбасса через российскую границу. "За два года один случай, все остальное шло через украинскую границу. И началось это до беженцев. И мы уже показывали по телевизору эти схроны, мы задержали людей", - отметил он.Президент Белоруссии сообщил, что "оружие было предназначено после президентских выборов – для устранения президента и совершения террористических актов на территории Беларуси"."Пресекли против российской военной базы, мы это показывали, против наших журналистов, против вашего журналиста Кости Придыбайло... Он тоже попал во невъездные в Западную Европу, по-моему, он попал в эти списки под санкции. Поэтому целые списки были, и мы же задержали людей, мы же там показали. Организаторами были... американцы и белорусы, которые были в Москве задержаны. Это же оружие, схроны эти формировались там, один схрон мы вскрыли под Минском. Выждали, молодцы ребята, и милиция, и КГБ, выждали. Человек пришел за оружием, мы его взяли там, на месте", - отметил Лукашенко.Он указал, что "потом это оружие отфиксировали чекисты, что пошли разговоры: давайте, подкинем в лагерь беженцам, там же люди, которые воевали".По словам Лукашенко, оружие хотели использовать для того, что организовать в лагере мигрантов стычку."Вот когда они поливали ядохимикатами людей, вот тогда они его… ну, применил оружие, и все. Минимум, пограничный конфликт, а во что он выльется – непонятно. И молодцы из КГБ ребята, они обнаружили попытку перебросить туда оружие, когда они только замышляли, и мы начали охранять этот лагерь. Мы же лагерь охраняем, наши пограничники, полностью. Чтобы туда никто не подошел", - сообщил белорусский президент.Он отметил, что "если бы сейчас мы не охраняли этот лагерь, он был таким, как другие лагеря, как у них в Евросоюзе, есть эти временные лагеря". "Я должен сказать, что давно бы уже столкновение произошло на границе с Литвой и Польшей. Поэтому нам приходится охранять этот лагерь от проникновения оружия, которое идет с зоны боевых действий, с Украины, через украинскую границу туда, на территорию Беларуси", - сказал Лукашенко.Ранее государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" сообщил, что КГБ задержан мужчина, свозивший на территорию страны оружие для террористических групп, ему удалось сделать несколько схронов. Против задержанного Сергея Соколова заведено уголовное дело по статье "Акт терроризма". По словам представителя КГБ, иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Белоруссии схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Эти схроны предназначались для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами.
https://ria.ru/20211201/forma-1761699488.html
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Лукашенко о том, для чего было предназначено нелегальное оружие с Украины
Контрабандное оружие, попытку передачи которого мигрантам на границе с Польшей пресек КГБ Белоруссии, поступило с Украины, причём незаконный трафик начался до кризиса с беженцами - оружие хотели использовать против президента Белоруссии, российской военной базы и журналистов, включая корреспондента RT Константина Придыбайло, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского государства Александр Лукашенко.
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в мире, белоруссия, москва, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:24 01.12.2021 (обновлено: 18:57 01.12.2021)
 
Лукашенко сообщил, что нелегальным оружием планировали устранить его самого

Лукашенко: оружие с Украины хотели использовать против него, военной базы России и СМИ

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Контрабандное оружие, попытку передачи которого мигрантам на границе с Польшей пресек КГБ Белоруссии, поступило с Украины, причём незаконный трафик начался до кризиса с беженцами - оружие хотели использовать против президента Белоруссии, российской военной базы и журналистов, включая корреспондента RT Константина Придыбайло, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского государства Александр Лукашенко.
"Мы это заметили, по-моему, три недели назад, а начали фиксировать еще раньше. Это трафик оружейный уже идет из Украины, это катастрофа", - сказал он.
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По словам Лукашенко, трафик идет через украинскую границу, один факт был зафиксирован из Донбасса через российскую границу. "За два года один случай, все остальное шло через украинскую границу. И началось это до беженцев. И мы уже показывали по телевизору эти схроны, мы задержали людей", - отметил он.
Президент Белоруссии сообщил, что "оружие было предназначено после президентских выборов – для устранения президента и совершения террористических актов на территории Беларуси".
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"Пресекли против российской военной базы, мы это показывали, против наших журналистов, против вашего журналиста Кости Придыбайло... Он тоже попал во невъездные в Западную Европу, по-моему, он попал в эти списки под санкции. Поэтому целые списки были, и мы же задержали людей, мы же там показали. Организаторами были... американцы и белорусы, которые были в Москве задержаны. Это же оружие, схроны эти формировались там, один схрон мы вскрыли под Минском. Выждали, молодцы ребята, и милиция, и КГБ, выждали. Человек пришел за оружием, мы его взяли там, на месте", - отметил Лукашенко.
Он указал, что "потом это оружие отфиксировали чекисты, что пошли разговоры: давайте, подкинем в лагерь беженцам, там же люди, которые воевали".
По словам Лукашенко, оружие хотели использовать для того, что организовать в лагере мигрантов стычку.
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"Вот когда они поливали ядохимикатами людей, вот тогда они его… ну, применил оружие, и все. Минимум, пограничный конфликт, а во что он выльется – непонятно. И молодцы из КГБ ребята, они обнаружили попытку перебросить туда оружие, когда они только замышляли, и мы начали охранять этот лагерь. Мы же лагерь охраняем, наши пограничники, полностью. Чтобы туда никто не подошел", - сообщил белорусский президент.
Он отметил, что "если бы сейчас мы не охраняли этот лагерь, он был таким, как другие лагеря, как у них в Евросоюзе, есть эти временные лагеря". "Я должен сказать, что давно бы уже столкновение произошло на границе с Литвой и Польшей. Поэтому нам приходится охранять этот лагерь от проникновения оружия, которое идет с зоны боевых действий, с Украины, через украинскую границу туда, на территорию Беларуси", - сказал Лукашенко.
Ранее государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" сообщил, что КГБ задержан мужчина, свозивший на территорию страны оружие для террористических групп, ему удалось сделать несколько схронов. Против задержанного Сергея Соколова заведено уголовное дело по статье "Акт терроризма". По словам представителя КГБ, иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Белоруссии схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Эти схроны предназначались для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами.
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В миреБелоруссияМоскваЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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