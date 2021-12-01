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Во Франции у 13 человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса
Во Франции у 13 человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
Во Франции у 13 человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса
Во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон", сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:14
2021-12-01T16:14
2021-12-01T16:14
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здоровье - общество
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон", сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."К настоящему моменту на нашей территории выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом "омикрон", - сказал Атталь на брифинге в среду.Он не исключил, что штамм "омикрон" распространяется по Франции.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР.
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в мире, ботсвана, юар, франция, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
Во Франции у 13 человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса
Во Франции выявили 13 предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса