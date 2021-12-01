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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/omikron-shtamm-1761669310.html
Во Франции у 13 человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса
Во Франции у 13 человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
Во Франции у 13 человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса
Во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон", сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:14
2021-12-01T16:14
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
юар
франция
воз
здоровье - общество
коронавирусы
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон", сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."К настоящему моменту на нашей территории выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом "омикрон", - сказал Атталь на брифинге в среду.Он не исключил, что штамм "омикрон" распространяется по Франции.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761608751.html
ботсвана
юар
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в мире, ботсвана, юар, франция, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
16:14 01.12.2021
 
Во Франции у 13 человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса

Во Франции выявили 13 предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон", сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.
"К настоящему моменту на нашей территории выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом "омикрон", - сказал Атталь на брифинге в среду.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Он не исключил, что штамм "омикрон" распространяется по Франции.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Распространение коронавирусаВ миреБотсванаЮАРФранцияВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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