https://ria.ru/20211201/omikron-shtamm-1761592893.html

В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Второй случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Японии, на этот раз он подтвержден у молодого человека, который посещал Перу, сообщает... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:58

2021-12-01T10:58

2021-12-01T10:58

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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Второй случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Японии, на этот раз он подтвержден у молодого человека, который посещал Перу, сообщает агентство Киодо.В настоящее время заболевший помещен на карантин в специализированное медицинское учреждение.Накануне стало известно, что штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у пассажира, прибывшего 28 ноября в Японию из Намибии. Как заявили представители японского правительства, на момент тестирования в аэропорту Нарита он не имел никаких симптомов заражения, но в настоящее время госпитализирован, у него наблюдается повышенная температура. Также известно, что зараженный был полностью вакцинирован. Сданные остальными пассажирами тесты на коронавирус были отрицательными.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761571855.html

https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761515254.html

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в мире, италия, бельгия, франция, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса