https://ria.ru/20211201/omikron-1761736364.html
Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США - РИА Новости, 01.12.2021
Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Вакцины должны до некоторой степени защищать от варианта коронавируса "омикрон", заявил американский медицинский регулятор CDC. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T23:44
2021-12-01T23:44
2021-12-01T23:47
распространение коронавируса
в мире
сша
вакцины
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94f2c2324db129b9171e8daa6c532f6e.jpg
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Вакцины должны до некоторой степени защищать от варианта коронавируса "омикрон", заявил американский медицинский регулятор CDC."Медицинская команда при президенте продолжает считать, что существующие вакцины дадут некоторый уровень защиты против серьезной болезни из-за "омикрона". Лица, получившие бустерную дозу, имеют еще более высокий уровень защиты", - говорится в заявлении регулятора.Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай "омикрона".
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_268394cd0c381b6b4d2c02f3a9b33555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вакцины, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, омикрон-штамм коронавируса
23:44 01.12.2021 (обновлено: 23:47 01.12.2021)
Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Вакцины должны в некоторой степени защищать от "омикрона", заявил регулятор США