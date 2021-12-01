https://ria.ru/20211201/omikron-1761736364.html

Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США

Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США - РИА Новости, 01.12.2021

Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США

Вакцины должны до некоторой степени защищать от варианта коронавируса "омикрон", заявил американский медицинский регулятор CDC. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T23:44

2021-12-01T23:44

2021-12-01T23:47

распространение коронавируса

в мире

сша

вакцины

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94f2c2324db129b9171e8daa6c532f6e.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Вакцины должны до некоторой степени защищать от варианта коронавируса "омикрон", заявил американский медицинский регулятор CDC."Медицинская команда при президенте продолжает считать, что существующие вакцины дадут некоторый уровень защиты против серьезной болезни из-за "омикрона". Лица, получившие бустерную дозу, имеют еще более высокий уровень защиты", - говорится в заявлении регулятора.Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай "омикрона".

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вакцины, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, омикрон-штамм коронавируса