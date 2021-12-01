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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/omikron-1761599497.html
В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Саудовские власти подтвердили наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у подданного, который вернулся в королевство из поездки в одну из стран Северной... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:33
2021-12-01T11:41
распространение коронавируса
в мире
саудовская аравия
северная африка
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ДОХА, 1 дек - РИА Новости. Саудовские власти подтвердили наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у подданного, который вернулся в королевство из поездки в одну из стран Северной Африки, сообщил минздрав королевства в Twitter."Штамм "омикрон" обнаружен у подданного королевства, который вернулся из поездки в одну из стран Северной Африки", - говорится в сообщении.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
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в мире, саудовская аравия, северная африка, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:33 01.12.2021 (обновлено: 11:41 01.12.2021)
 
В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Омикрон-штамм выявили у жителя Саудовской Аравии после поездки в Северную Африку

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ДОХА, 1 дек - РИА Новости. Саудовские власти подтвердили наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у подданного, который вернулся в королевство из поездки в одну из стран Северной Африки, сообщил минздрав королевства в Twitter.
"Штамм "омикрон" обнаружен у подданного королевства, который вернулся из поездки в одну из стран Северной Африки", - говорится в сообщении.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
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Вчера, 08:00Наука
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Распространение коронавирусаВ миреСаудовская АравияСеверная АфрикаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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