https://ria.ru/20211201/omikron-1761577941.html

В Нигерии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Нигерии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В Нигерии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Нигерии подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, говорится в релизе национального центра по контролю заболеваний (NCDC). РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:14

2021-12-01T09:14

2021-12-01T11:51

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Нигерии подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, говорится в релизе национального центра по контролю заболеваний (NCDC).Там отмечается, что вариант коронавируса B.1.1.529 выявили у трех человек, которые побывали в ЮАР и вернулись в Нигерию на прошлой неделе.После сообщений о появлении нового штамма власти страны пересмотрели рекомендации для туристов, добавили в NCDC. Теперь все прибывающие в Нигерию должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до начала поездки. Для выезда требуется такой же отрицательный ПЦР-тест или свидетельство о полной вакцинации.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток, и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. По словам специалистов, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.На прошлой неделе ВОЗ провела экстренное заседание, на котором признала B.1.1.529 "вызывающим беспокойство" и присвоило ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. В ЮАР выявили около сотни заразившихся, отдельные случаи зарегистрировали уже в двух десятках стран — Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, нигерия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса