https://ria.ru/20211201/nato-1761700357.html

Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России

Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России - РИА Новости, 01.12.2021

Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России

У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах, помимо тех, где оно уже есть, заявил генсек Йенс Столтенберг, выступая на онлайн конференции... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:14

2021-12-01T18:14

2021-12-01T18:14

в мире

йенс столтенберг

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александр лукашенко

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах, помимо тех, где оно уже есть, заявил генсек Йенс Столтенберг, выступая на онлайн конференции Reuters Next."У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках (политики – ред.) сдерживания в течение многих лет", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сделанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявление о намерении предложить России свою территорию для российского ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше.Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: "Мы договоримся, какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - добавил он.Президент Белоруссии таким образом отреагировал на слова самого Столтенберга, который, находясь в Германии, сообщил, что если немецкие власти решат отказаться от размещения ядерного оружия на территории Германии, то оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

https://ria.ru/20211126/nato-1760978083.html

https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761612312.html

европа

белоруссия

россия

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в мире, йенс столтенберг, европа, белоруссия, нато, александр лукашенко, россия