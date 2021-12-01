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Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России
Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России - РИА Новости, 01.12.2021
Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России
У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах, помимо тех, где оно уже есть, заявил генсек Йенс Столтенберг, выступая на онлайн конференции... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:14
2021-12-01T18:14
в мире
йенс столтенберг
европа
белоруссия
нато
александр лукашенко
россия
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах, помимо тех, где оно уже есть, заявил генсек Йенс Столтенберг, выступая на онлайн конференции Reuters Next."У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках (политики – ред.) сдерживания в течение многих лет", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сделанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявление о намерении предложить России свою территорию для российского ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше.Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: "Мы договоримся, какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - добавил он.Президент Белоруссии таким образом отреагировал на слова самого Столтенберга, который, находясь в Германии, сообщил, что если немецкие власти решат отказаться от размещения ядерного оружия на территории Германии, то оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
https://ria.ru/20211126/nato-1760978083.html
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в мире, йенс столтенберг, европа, белоруссия, нато, александр лукашенко, россия
18:14 01.12.2021
 
Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России

Генсек НАТО Столтенберг: не будем размещать ядерное оружие в новых странах

© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах, помимо тех, где оно уже есть, заявил генсек Йенс Столтенберг, выступая на онлайн конференции Reuters Next.
"У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках (политики – ред.) сдерживания в течение многих лет", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сделанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявление о намерении предложить России свою территорию для российского ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 20:58
Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия
Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: "Мы договоримся, какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - добавил он.
Президент Белоруссии таким образом отреагировал на слова самого Столтенберга, который, находясь в Германии, сообщил, что если немецкие власти решат отказаться от размещения ядерного оружия на территории Германии, то оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 12:10
Лавров отреагировал на заявления генсека НАТО о ядерном оружии
 
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