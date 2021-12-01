16:49 01.12.2021 (обновлено: 17:37 01.12.2021)
В НАТО заявили, что Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности
Генсек НАТО Столтенберг: Украина не может рассчитывать на нашу коллективную оборону
БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов об Украине, призвал различать членов альянса и его партнеров.
"Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь (в случае угрозы. — Прим. ред.) идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне", — сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге.
Столтенберг уточнил, что участники заседания обсудили ситуацию на востоке Украины и призвали избегать эскалации напряженности.
"Министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России", — заключил генсек.
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Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО вблизи границ.
Украина в декабре 2014 года законодательно отказалась от внеблокового статуса. В феврале 2019 года Рада изменила Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. По Уставу Североатлантического альянса, к нему не может присоединиться государство с нерешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами.