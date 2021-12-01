https://ria.ru/20211201/nato-1761678451.html

В НАТО заявили, что Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности

В НАТО заявили, что Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности - РИА Новости, 01.12.2021

В НАТО заявили, что Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов об Украине, призвал различать членов альянса и его партнеров. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:49

2021-12-01T16:49

2021-12-01T17:37

в мире

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов об Украине, призвал различать членов альянса и его партнеров.Столтенберг уточнил, что участники заседания обсудили ситуацию на востоке Украины и призвали избегать эскалации напряженности."Министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России", — заключил генсек.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО вблизи границ.Украина в декабре 2014 года законодательно отказалась от внеблокового статуса. В феврале 2019 года Рада изменила Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. По Уставу Североатлантического альянса, к нему не может присоединиться государство с нерешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами.

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761564805.html

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг