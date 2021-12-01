Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/nato-1761633701.html
Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток, заявил Путин
Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2021
Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток, заявил Путин
Россия будет добиваться от США и их союзников по НАТО отказа от расширения на Восток, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:42
2021-12-01T16:56
нато
россия
в мире
сша
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия будет добиваться от США и их союзников по НАТО отказа от расширения на Восток, заявил президент Владимир Путин.Он подчеркнул, что Запад должен предоставить надежные и долгосрочные гарантии безопасности."В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации", — сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.Натовские страны на словах заверяли, что не будут продвигаться на Восток, но поступают наоборот, указал глава государства. Теперь Москве нужны от западных коллег, не выполнивших взятые на себя устные обязательства, "именно правовые, юридические гарантии"."По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы. И сейчас их продолжают игнорировать дальше", — добавил российский лидер.Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО стягивает к российским границам "значительные подразделения и боевую технику, включая американскую и британскую". При этом члены альянса провоцируют на антироссийские действия и Киев, который, по его словам, может "сорваться на военные авантюры". Если Запад "не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать", то Москве придется принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности, отметил глава МИД. Президент, в свою очередь, говорил, что на вопрос, зачем блок приблизился к границам России, "ответа здравого нет".
https://ria.ru/20211201/nato-1761596160.html
https://ria.ru/20211201/nato-1761600458.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/nato-1761637582.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_895b11fc413f5fc7a58bf17394f4c81a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, россия, в мире, сша, владимир путин
13:42 01.12.2021 (обновлено: 16:56 01.12.2021)
 
Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток, заявил Путин

Путин: Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия будет добиваться от США и их союзников по НАТО отказа от расширения на Восток, заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Запад должен предоставить надежные и долгосрочные гарантии безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 11:18
Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации", — сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
Натовские страны на словах заверяли, что не будут продвигаться на Восток, но поступают наоборот, указал глава государства. Теперь Москве нужны от западных коллег, не выполнивших взятые на себя устные обязательства, "именно правовые, юридические гарантии".
"По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы. И сейчас их продолжают игнорировать дальше", — добавил российский лидер.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 11:35
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО стягивает к российским границам "значительные подразделения и боевую технику, включая американскую и британскую". При этом члены альянса провоцируют на антироссийские действия и Киев, который, по его словам, может "сорваться на военные авантюры". Если Запад "не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать", то Москве придется принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности, отметил глава МИД.
Президент, в свою очередь, говорил, что на вопрос, зачем блок приблизился к границам России, "ответа здравого нет".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 13:57В мире
Сенатор ответила на антироссийскую истерию НАТО
 
НАТОРоссияВ миреСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
Лента новостейМолния
Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"