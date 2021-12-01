13:42 01.12.2021 (обновлено: 16:56 01.12.2021)
Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток, заявил Путин
Путин: Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия будет добиваться от США и их союзников по НАТО отказа от расширения на Восток, заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Запад должен предоставить надежные и долгосрочные гарантии безопасности.
"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации", — сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
Натовские страны на словах заверяли, что не будут продвигаться на Восток, но поступают наоборот, указал глава государства. Теперь Москве нужны от западных коллег, не выполнивших взятые на себя устные обязательства, "именно правовые, юридические гарантии".
"По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы. И сейчас их продолжают игнорировать дальше", — добавил российский лидер.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО стягивает к российским границам "значительные подразделения и боевую технику, включая американскую и британскую". При этом члены альянса провоцируют на антироссийские действия и Киев, который, по его словам, может "сорваться на военные авантюры". Если Запад "не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать", то Москве придется принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности, отметил глава МИД.
Президент, в свою очередь, говорил, что на вопрос, зачем блок приблизился к границам России, "ответа здравого нет".