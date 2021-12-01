https://ria.ru/20211201/nato-1761596160.html

Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров

Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2021

Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров

Россия продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:18

2021-12-01T11:18

2021-12-01T11:22

нато

в мире

оон

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никому ничего не навязываем, никого ничему не учим, неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН. При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал он, выступая в среду в Совете Федерации."Ответ будет всегда жесткий и решительный", - добавил министр.

https://ria.ru/20211130/nato-1761540199.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, в мире, оон, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия