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Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2021
Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
Россия продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:18
2021-12-01T11:22
нато
в мире
оон
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никому ничего не навязываем, никого ничему не учим, неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН. При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал он, выступая в среду в Совете Федерации."Ответ будет всегда жесткий и решительный", - добавил министр.
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нато, в мире, оон, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
11:18 01.12.2021 (обновлено: 11:22 01.12.2021)
 
Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия продолжит жестко реагировать на любые недружественные шаги НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На любые недружественные шаги продолжим реагировать жестко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов ", - сказал он в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации.
"Мы никому ничего не навязываем, никого ничему не учим, неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН. При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал он, выступая в среду в Совете Федерации.
"Ответ будет всегда жесткий и решительный", - добавил министр.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 20:24
В НАТО потребовали от России "прекратить эскалацию" на границе с Украиной
 
НАТОВ миреООНСовет Федерации РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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