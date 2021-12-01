https://ria.ru/20211201/moloko-1761558515.html

В России началась обязательная маркировка ряда молочной продукции

В России началась обязательная маркировка ряда молочной продукции - РИА Новости, 01.12.2021

В России началась обязательная маркировка ряда молочной продукции

Обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно стартовала в России в среду, с 1 декабря производители должны наносить на РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:12

2021-12-01T00:12

2021-12-01T00:12

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

союзмолоко

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно стартовала в России в среду, с 1 декабря производители должны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки, соответствующее постановление правительства было принято в декабре 2020 года.Это третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России средства идентификации наносятся на мороженое и сыры, а с 1 сентября - на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года.В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки) сообщили, что регистрацию и учет продукции в государственной системе "Честный знак" прошли почти 100% производителей молочных продуктов со сроком годности 40 дней и менее."Они (производители - ред.) заказали необходимое оборудование, настроили процессы и готовы выпускать товары с кодами маркировки. На сегодняшний день полностью готово более 90 типографий, их мощности покрывают потребности отрасли", - добавил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приводятся в сообщении центра.Директор Молочного союза России Людмила Маницкая, слова которой приводил ЦРПТ в своем сообщении, указывала, что молокоперерабатывающие предприятия ответственно подошли к внедрению маркировки на своих производствах и заблаговременно начали подготовку к ней. "В настоящее время они донастраивают процессы, чтобы с 1 декабря начать поставки своей продукции в торговые сети. На большинстве предприятий уже завершены пусконаладочные работы, производственные линии готовы", - добавляла Маницкая.Гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в свою очередь рассказал РИА Новости, что предприятия подошли к третьему этапу в разной степени готовности. "У некоторых компаний сохраняются трудности, которые сегодня решаются в ручном режиме при участии "Союзмолоко", ЦРПТ, Минпромторга и Минсельхоза. Риски сложностей с поставками есть", - заметил Белов.Он указал, что на протяжении 2021 года союз активно участвовал в доработке законодательства в области обязательной маркировки молочной продукции средствами идентификации и оказывал поддержку производителям при введении маркировки. "В рамках подготовки к третьему этапу "Союзмолоко" инициировал еженедельные совещания на площадке Минпромторга для мониторинга и оказания поддержки производителям в подготовке к третьему этапу введения маркировки", - сообщил собеседник агентства.

https://rsport.ria.ru/20211117/1565325361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко, россия