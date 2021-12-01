https://ria.ru/20211201/mishustin-1761683714.html

Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись на заседании

Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись на заседании - РИА Новости, 01.12.2021

Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись на заседании

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам во время выступления главы Сбера Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и РИА Новости, 01.12.2021

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2021-12-01T17:11

2021-12-01T18:37

экономика

калининградская область

михаил мишустин

антон алиханов

россия

сбер

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам во время выступления главы Сбера Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства."Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. Никитин и прочие", — сказал он.В своей речи Греф предлагал решения для бизнеса и говорил, что "просто делать сложные вещи и сложно делать простые вещи".Мишустин отметил, что многие предприниматели для решения конкретных задач могут не хотеть использовать более сложные навыки.На заседании присутствовали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов.

https://ria.ru/20211116/zamechanie-1759296843.html

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"Хихикали" – Мишустин сделал замечание двум губернаторам «Никитин и прочие». Мишустин сделал замечание губернаторам. Премьеру не понравилось их поведение во время выступления Грефа. Они хихикали. 2021-12-01T17:11 true PT0M09S

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экономика, калининградская область, михаил мишустин, антон алиханов, россия, сбер