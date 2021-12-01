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Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись на заседании
Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись на заседании - РИА Новости, 01.12.2021
Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись на заседании
Премьер-министр Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам во время выступления главы Сбера Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:11
2021-12-01T17:11
2021-12-01T18:37
экономика
калининградская область
михаил мишустин
антон алиханов
россия
сбер
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам во время выступления главы Сбера Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства."Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. Никитин и прочие", — сказал он.В своей речи Греф предлагал решения для бизнеса и говорил, что "просто делать сложные вещи и сложно делать простые вещи".Мишустин отметил, что многие предприниматели для решения конкретных задач могут не хотеть использовать более сложные навыки.На заседании присутствовали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов.
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"Хихикали" – Мишустин сделал замечание двум губернаторам
«Никитин и прочие». Мишустин сделал замечание губернаторам. Премьеру не понравилось их поведение во время выступления Грефа. Они хихикали.
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экономика, калининградская область, михаил мишустин, антон алиханов, россия, сбер
17:11 01.12.2021 (обновлено: 18:37 01.12.2021)
Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись на заседании
Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись во время выступления Грефа