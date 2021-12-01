https://ria.ru/20211201/migranty-1761699733.html

Меркель обещала помощь ЕС в решении проблемы беженцев, сообщил Лукашенко

Меркель обещала помощь ЕС в решении проблемы беженцев, сообщил Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021

Меркель обещала помощь ЕС в решении проблемы беженцев, сообщил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил РИА Новости, что врио канцлера Германии Ангела Меркель в телефонных разговорах пообещала ему помощь ЕС для... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:11

2021-12-01T18:11

2021-12-01T22:23

в мире

белоруссия

минск

германия

польша

ангела меркель

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил РИА Новости, что врио канцлера Германии Ангела Меркель в телефонных разговорах пообещала ему помощь ЕС для решения проблемы беженцев в лагере на польско-белорусской границе, и назвал это "большим шагом вперед".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр."Те (из иракских беженцев на границе – ред.), кто уже намаялся, намучился, мы с ними поработали и отправили их в Ирак. Я выполняю свое обещание, которое я дал Евросоюзу через Меркель. Они (в Евросоюзе – ред.) ни на шаг, они ни одного шага не сделали, хотя Меркель пообещала мне, что (вопрос с – ред.) этим лагерем, - вот эти две тысячи, - этими мигрантами Евросоюз, в том числе, вместе с вами будет решать", - рассказал Лукашенко о сути своих переговоров с Меркель.По его словам, "это уже большой шаг вперед". "Они (ЕС - ред.) вообще об этом не вели речь, а то уже будут решать", - продолжил белорусский президент. "Мигранты почему там сидят? Ждут, что они их заберут", - сказал Лукашенко.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Лукашенко заявил ранее, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и стран Африки. Вместе с тем часть мигрантов, находившихся на территории Белоруссии, после безуспешных попыток попасть в ЕС начала возвращаться домой как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Но большинство в транспортно-логистическом центре по-прежнему ждут гуманитарного коридора в ЕС.

https://ria.ru/20211201/granitsa-1761664583.html

https://ria.ru/20211130/migranty-1761503990.html

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в мире, белоруссия, минск, германия, польша, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии