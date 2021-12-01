Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/matvienko-1761642185.html
Матвиенко заявила о рисках для выезжающих в отпуск за рубеж
Матвиенко заявила о рисках для выезжающих в отпуск за рубеж - РИА Новости, 01.12.2021
Матвиенко заявила о рисках для выезжающих в отпуск за рубеж
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что те россияне, кто планирует провести новогодние каникулы за рубежом, рискуют, так как появляются новые... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:15
2021-12-01T15:30
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что те россияне, кто планирует провести новогодние каникулы за рубежом, рискуют, так как появляются новые штаммы коронавируса, все больше стран вводят новые ограничения и, возможно, будет ограничено и авиасообщение."Есть в этом случае риски для граждан, прогнозировать ситуацию даже на месяц сложно: мы видим, что уже ряд стран закрыли въезд на свою территорию, ввели ряд новых ограничений… Можно уехать (за границу на новогодние каникулы - ред.) - но будут большие проблемы с возвратом, потому что опять могут стать актуальной темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции. Поэтому нужно очень внимательно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы", - заявила спикер СФ.Также Матвиенко сказала, что пока лучше не планировать отпуск за рубежом, чтобы не потерять с трудом накопленные на него деньги, ведь ситуация с коронавирусом меняется по всему миру постоянно."Конечно, надо следить за тем, что происходит в мире, надо обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемиологических служб и очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить его и не потерять деньги. Ведь люди иногда год или два копят на то, чтобы поехать куда-то отдохнуть. Честно говорю, риски большие, мы не знаем, что произойдёт через неделю или две", - сказала спикер.По мнению законодателя, надо следить за тем, что происходит в мире, нужно обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемических служб и очень внимательно отнестись к планированию отпуска.Гражданам, старше 60 лет, по мнению сенатора, в целом пока следует воздержаться от поездок.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761643113.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф
14:15 01.12.2021 (обновлено: 15:30 01.12.2021)
 
Матвиенко заявила о рисках для выезжающих в отпуск за рубеж

Спикер Совфеда Матвиенко: планировать отпуск надо с учетом рекомендаций санитарных служб

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что те россияне, кто планирует провести новогодние каникулы за рубежом, рискуют, так как появляются новые штаммы коронавируса, все больше стран вводят новые ограничения и, возможно, будет ограничено и авиасообщение.
"Есть в этом случае риски для граждан, прогнозировать ситуацию даже на месяц сложно: мы видим, что уже ряд стран закрыли въезд на свою территорию, ввели ряд новых ограничений… Можно уехать (за границу на новогодние каникулы - ред.) - но будут большие проблемы с возвратом, потому что опять могут стать актуальной темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции. Поэтому нужно очень внимательно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы", - заявила спикер СФ.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
14:18
Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко
Также Матвиенко сказала, что пока лучше не планировать отпуск за рубежом, чтобы не потерять с трудом накопленные на него деньги, ведь ситуация с коронавирусом меняется по всему миру постоянно.
"Конечно, надо следить за тем, что происходит в мире, надо обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемиологических служб и очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить его и не потерять деньги. Ведь люди иногда год или два копят на то, чтобы поехать куда-то отдохнуть. Честно говорю, риски большие, мы не знаем, что произойдёт через неделю или две", - сказала спикер.
По мнению законодателя, надо следить за тем, что происходит в мире, нужно обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемических служб и очень внимательно отнестись к планированию отпуска.
Гражданам, старше 60 лет, по мнению сенатора, в целом пока следует воздержаться от поездок.
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
Лента новостейМолния
Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"