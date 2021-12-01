https://ria.ru/20211201/matvienko-1761642185.html
Матвиенко заявила о рисках для выезжающих в отпуск за рубеж
Матвиенко заявила о рисках для выезжающих в отпуск за рубеж - РИА Новости, 01.12.2021
Матвиенко заявила о рисках для выезжающих в отпуск за рубеж
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что те россияне, кто планирует провести новогодние каникулы за рубежом, рискуют, так как появляются новые... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:15
2021-12-01T14:15
2021-12-01T15:30
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что те россияне, кто планирует провести новогодние каникулы за рубежом, рискуют, так как появляются новые штаммы коронавируса, все больше стран вводят новые ограничения и, возможно, будет ограничено и авиасообщение."Есть в этом случае риски для граждан, прогнозировать ситуацию даже на месяц сложно: мы видим, что уже ряд стран закрыли въезд на свою территорию, ввели ряд новых ограничений… Можно уехать (за границу на новогодние каникулы - ред.) - но будут большие проблемы с возвратом, потому что опять могут стать актуальной темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции. Поэтому нужно очень внимательно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы", - заявила спикер СФ.Также Матвиенко сказала, что пока лучше не планировать отпуск за рубежом, чтобы не потерять с трудом накопленные на него деньги, ведь ситуация с коронавирусом меняется по всему миру постоянно."Конечно, надо следить за тем, что происходит в мире, надо обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемиологических служб и очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить его и не потерять деньги. Ведь люди иногда год или два копят на то, чтобы поехать куда-то отдохнуть. Честно говорю, риски большие, мы не знаем, что произойдёт через неделю или две", - сказала спикер.По мнению законодателя, надо следить за тем, что происходит в мире, нужно обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемических служб и очень внимательно отнестись к планированию отпуска.Гражданам, старше 60 лет, по мнению сенатора, в целом пока следует воздержаться от поездок.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761643113.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф
14:15 01.12.2021 (обновлено: 15:30 01.12.2021)
Матвиенко заявила о рисках для выезжающих в отпуск за рубеж
Спикер Совфеда Матвиенко: планировать отпуск надо с учетом рекомендаций санитарных служб
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
заявила, что те россияне, кто планирует провести новогодние каникулы за рубежом, рискуют, так как появляются новые штаммы коронавируса, все больше стран вводят новые ограничения и, возможно, будет ограничено и авиасообщение.
"Есть в этом случае риски для граждан, прогнозировать ситуацию даже на месяц сложно: мы видим, что уже ряд стран закрыли въезд на свою территорию, ввели ряд новых ограничений… Можно уехать (за границу на новогодние каникулы - ред.) - но будут большие проблемы с возвратом, потому что опять могут стать актуальной темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции. Поэтому нужно очень внимательно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы", - заявила спикер СФ.
Также Матвиенко сказала, что пока лучше не планировать отпуск за рубежом, чтобы не потерять с трудом накопленные на него деньги, ведь ситуация с коронавирусом меняется по всему миру постоянно.
"Конечно, надо следить за тем, что происходит в мире, надо обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемиологических служб и очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить его и не потерять деньги. Ведь люди иногда год или два копят на то, чтобы поехать куда-то отдохнуть. Честно говорю, риски большие, мы не знаем, что произойдёт через неделю или две", - сказала спикер.
По мнению законодателя, надо следить за тем, что происходит в мире, нужно обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемических служб и очень внимательно отнестись к планированию отпуска.
Гражданам, старше 60 лет, по мнению сенатора, в целом пока следует воздержаться от поездок.