https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761698681.html

Лукашенко рассказал, как можно урегулировать кризис на границе с ЕС

Лукашенко рассказал, как можно урегулировать кризис на границе с ЕС - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко рассказал, как можно урегулировать кризис на границе с ЕС

Среди беженцев на белорусско-польской границе 200 детей и столько же женщин, нужно открыть для них гуманитарный коридор в страны ЕС, заявил президент Белоруссии РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:06

2021-12-01T18:06

2021-12-01T18:06

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761167613_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_eca58d9fd5c6740837a8f6b2094f199c.jpg

МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Среди беженцев на белорусско-польской границе 200 детей и столько же женщин, нужно открыть для них гуманитарный коридор в страны ЕС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр."Мы же изучили каждую семью, каждого человека, ребенка и женщину. Там около двухсот детей и столько же женщин. Остальные - мужики. Заберите их к себе (в страны ЕС – ред.), там хорошие семьи, продвинутые, образованные в подавляющем своем большинстве, нормальные люди", - сказал Лукашенко.Президент призвал ЕС "открыть гуманитарный коридор". "Ну что такое около двух тысяч (приблизительное количество беженцев в лагере на границе с Польшей – ред.)? Их же, вон, через Средиземное море, Балканы только, по-моему, в прошлом году, в этом году около 30 тысяч попало (в Европу - ред.). Ну что такое (для стран Европы - ред.) полторы-две тысячи? Ничего!" - сказал Лукашенко.Комментируя обвинения Запада о якобы использовании белорусскими властями мигрантов для достижения политических целей, Лукашенко посоветовал западным странам "забрать этот инструмент". "Вот они видят, что в руках Лукашенко некий инструмент… Поляки там, американцы, прежде всего, и так далее. Но элементарно забрать из рук Лукашенко этот инструмент - и весь вопрос решится. Ну, логично? Ну почему они не заберут у меня этот инструмент? Откройте гуманитарный коридор", - подчеркнул белорусский президент.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Лукашенко заявил ранее, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и стран Африки. Вместе с тем часть мигрантов, находившихся на территории Белоруссии, после безуспешных попыток попасть в ЕС начала возвращаться домой как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Но большинство в транспортно-логистическом центре по-прежнему ждут гуманитарного коридора в ЕС.

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761584265.html

https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии