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Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко
Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021
Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко
Армия Украины националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:34
2021-12-01T17:50
в мире
киев
оон
александр лукашенко
донецкая народная республика
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Армия Украины националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.По его словам, в 2014 году "армия Украины была не та армия, что сейчас"."Сейчас она, мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше. Хотя почему "если"? Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят. Я это вижу, может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это у меня здесь рядом, под боком", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761687530.html
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"До фашизма доходят" – Лукашенко об украинской армии
Украинская армия националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, сказал в интервью РИА Новости Лукашенко.
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в мире, киев, оон, александр лукашенко, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:34 01.12.2021 (обновлено: 17:50 01.12.2021)
 
Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: подразделения украинской армии доходят до фашизма

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Армия Украины националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, в 2014 году "армия Украины была не та армия, что сейчас".
"Сейчас она, мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше. Хотя почему "если"? Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят. Я это вижу, может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это у меня здесь рядом, под боком", - отметил белорусский президент.
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