https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761690455.html
Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко
Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021
Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко
Армия Украины националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:34
2021-12-01T17:34
2021-12-01T17:50
в мире
киев
оон
александр лукашенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761694862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fab97c77b787a920416a086417eb862.jpg
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Армия Украины националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.По его словам, в 2014 году "армия Украины была не та армия, что сейчас"."Сейчас она, мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше. Хотя почему "если"? Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят. Я это вижу, может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это у меня здесь рядом, под боком", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761687530.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761694862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c32ca199628ef82aaa186b139584de6.jpg
"До фашизма доходят" – Лукашенко об украинской армии
Украинская армия националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, сказал в интервью РИА Новости Лукашенко.
2021-12-01T17:34
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, оон, александр лукашенко, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:34 01.12.2021 (обновлено: 17:50 01.12.2021)
Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: подразделения украинской армии доходят до фашизма