https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761690455.html

Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко

Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021

Подразделения украинской армии доходят до фашизма, заявил Лукашенко

Армия Украины националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:34

2021-12-01T17:34

2021-12-01T17:50

в мире

киев

оон

александр лукашенко

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761694862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fab97c77b787a920416a086417eb862.jpg

МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Армия Украины националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.По его словам, в 2014 году "армия Украины была не та армия, что сейчас"."Сейчас она, мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше. Хотя почему "если"? Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят. Я это вижу, может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это у меня здесь рядом, под боком", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761687530.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"До фашизма доходят" – Лукашенко об украинской армии Украинская армия националистична, некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма, сказал в интервью РИА Новости Лукашенко. 2021-12-01T17:34 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, оон, александр лукашенко, донецкая народная республика, луганская народная республика