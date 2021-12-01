https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761584265.html

Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу

Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:09

2021-12-01T10:09

2021-12-01T12:18

в мире

белоруссия

китай

евросоюз

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу."Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал он.На уточняющий вопрос, серьезно ли он об этом говорит, Лукашенко ответил: "Конечно, серьезно"."Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — спросил Лукашенко.По его словам, у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через "Прибалтику нам на плечах носить — дорог нет"."Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", — сказал белорусский президент.Он предложил полякам закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого. "Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь. <...> Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", — сказал Лукашенко.В последнее время отношения между Минском и Варшавой ухудшились на фоне миграционного кризиса, в котором стороны обвиняют друг друга. В Польше рассматривают возможность закрыть границу с Белоруссией, через территорию которой в Европу поступает часть российского газа.

https://ria.ru/20211126/migranty-1760895478.html

https://ria.ru/20211130/migranty-1761501173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу. 2021-12-01T10:09 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белоруссия, китай, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии