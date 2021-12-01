Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761584265.html
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:09
2021-12-01T12:18
в мире
белоруссия
китай
евросоюз
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761612738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fc00e9d2831d052509da350eb683906.jpg
МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу."Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал он.На уточняющий вопрос, серьезно ли он об этом говорит, Лукашенко ответил: "Конечно, серьезно"."Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — спросил Лукашенко.По его словам, у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через "Прибалтику нам на плечах носить — дорог нет"."Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", — сказал белорусский президент.Он предложил полякам закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого. "Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь. &lt;...&gt; Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", — сказал Лукашенко.В последнее время отношения между Минском и Варшавой ухудшились на фоне миграционного кризиса, в котором стороны обвиняют друг друга. В Польше рассматривают возможность закрыть границу с Белоруссией, через территорию которой в Европу поступает часть российского газа.
https://ria.ru/20211126/migranty-1760895478.html
https://ria.ru/20211130/migranty-1761501173.html
белоруссия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу.
2021-12-01T10:09
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761612738_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2643f13d7e60a8a0d77fdd64395c7bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, китай, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:09 01.12.2021 (обновлено: 12:18 01.12.2021)
 
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу

Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил Польше остановить транзит газа из России

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу.
"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал он.
На уточняющий вопрос, серьезно ли он об этом говорит, Лукашенко ответил: "Конечно, серьезно".
"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — спросил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 15:01
Лукашенко рассказал о расходах Белоруссии на беженцев
По его словам, у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через "Прибалтику нам на плечах носить — дорог нет".
"Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", — сказал белорусский президент.
Он предложил полякам закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого. "Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь. <...> Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", — сказал Лукашенко.
В последнее время отношения между Минском и Варшавой ухудшились на фоне миграционного кризиса, в котором стороны обвиняют друг друга. В Польше рассматривают возможность закрыть границу с Белоруссией, через территорию которой в Европу поступает часть российского газа.
Лукашенко о причинах миграционного кризиса на границе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 17:19
Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей
 
В миреБелоруссияКитайЕвросоюзАлександр ЛукашенкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
Лента новостейМолния
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина