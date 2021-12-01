https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761584265.html
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:09
2021-12-01T10:09
2021-12-01T12:18
в мире
белоруссия
китай
евросоюз
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу."Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал он.На уточняющий вопрос, серьезно ли он об этом говорит, Лукашенко ответил: "Конечно, серьезно"."Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — спросил Лукашенко.По его словам, у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через "Прибалтику нам на плечах носить — дорог нет"."Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", — сказал белорусский президент.Он предложил полякам закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого. "Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь. <...> Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", — сказал Лукашенко.В последнее время отношения между Минском и Варшавой ухудшились на фоне миграционного кризиса, в котором стороны обвиняют друг друга. В Польше рассматривают возможность закрыть границу с Белоруссией, через территорию которой в Европу поступает часть российского газа.
https://ria.ru/20211126/migranty-1760895478.html
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Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу.
2021-12-01T10:09
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PT1M15S
РИА Новости
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в мире, белоруссия, китай, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:09 01.12.2021 (обновлено: 12:18 01.12.2021)
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу
Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил Польше остановить транзит газа из России
МИНСК, 1 дек — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей
угроз закрыть границу.
"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал он.
На уточняющий вопрос, серьезно ли он об этом говорит, Лукашенко ответил: "Конечно, серьезно".
"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью
. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз
. Наш интерес сегодня в России
, Китае
и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — спросил Лукашенко.
По его словам, у России с Украиной
южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через "Прибалтику нам на плечах носить — дорог нет".
"Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", — сказал белорусский президент.
Он предложил полякам закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого. "Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь. <...> Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", — сказал Лукашенко.
В последнее время отношения между Минском и Варшавой ухудшились на фоне миграционного кризиса, в котором стороны обвиняют друг друга. В Польше рассматривают возможность закрыть границу с Белоруссией, через территорию которой в Европу поступает часть российского газа.