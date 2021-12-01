https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html

Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Если Киев поведет себя враждебно, Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:06

2021-12-01T09:06

2021-12-01T10:06

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761582793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b13a4a57a1fe51769ce8887f488bbffc.jpg

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Если Киев поведет себя враждебно, Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Белорусский лидер подчеркнул, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине"."Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение", — добавил он.Ранее Лукашенко говорил, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина — одна из стран, которую Белоруссия наравне с западными государствами обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались прошлогодние акции протеста. Диалог ухудшился, когда в Киеве после инаугурации Лукашенко заявили, что не считают его легитимным президентом.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране прошли массовые митинги оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Волнения продолжались полгода, после чего ситуация стабилизировалась.

https://ria.ru/20211201/krym-1761561924.html

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761514145.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией. Это – главное", - сказал Лукашенко. 2021-12-01T09:06 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, россия