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Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
Если Киев поведет себя враждебно, Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:06
2021-12-01T10:06
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Если Киев поведет себя враждебно, Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Белорусский лидер подчеркнул, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине"."Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение", — добавил он.Ранее Лукашенко говорил, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина — одна из стран, которую Белоруссия наравне с западными государствами обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались прошлогодние акции протеста. Диалог ухудшился, когда в Киеве после инаугурации Лукашенко заявили, что не считают его легитимным президентом.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране прошли массовые митинги оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Волнения продолжались полгода, после чего ситуация стабилизировалась.
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Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины
Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией. Это – главное", - сказал Лукашенко.
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, россия
09:06 01.12.2021 (обновлено: 10:06 01.12.2021)
 
Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Президент Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Если Киев поведет себя враждебно, Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное", — сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине".
"Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение", — добавил он.
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Ранее Лукашенко говорил, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина — одна из стран, которую Белоруссия наравне с западными государствами обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались прошлогодние акции протеста. Диалог ухудшился, когда в Киеве после инаугурации Лукашенко заявили, что не считают его легитимным президентом.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране прошли массовые митинги оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Волнения продолжались полгода, после чего ситуация стабилизировалась.
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