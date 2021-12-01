https://ria.ru/20211201/lenoblast-1761643339.html

Ленобласть предложила скорректировать нацпроект "Производительность труда"

Ленобласть предложила скорректировать нацпроект "Производительность труда" - РИА Новости, 01.12.2021

Ленобласть предложила скорректировать нацпроект "Производительность труда"

Власти Ленинградской области выступили с предложением по корректировке нацпроекта "Производительность труда", чтобы охватить бережливыми технологиями большее... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:19

2021-12-01T14:19

2021-12-01T14:19

ленинградская область

александр дрозденко

производство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области выступили с предложением по корректировке нацпроекта "Производительность труда", чтобы охватить бережливыми технологиями большее число предприятий, соответствующее предложение губернатор региона Александр Дрозденко озвучил на профильной подкомиссии Госсовета, которую он возглавляет.Дрозденко отметил, что смягчение ограничений для предприятий с иностранным капиталом, привела к тому, что доля иностранного участия в компании, решившей присоединиться к нацпроекту, была увеличена вдвое — с 25 до 50%."Предлагаем вновь поднять вопрос о полной отмене этого ограничения, поскольку частичное смягчение не дало существенных результатов в регионах. Культура производительности труда должна формироваться вне зависимости от того, кто является держателем акций", – отметил глава Ленобласти.Кроме того, было предложено выработать общий подход к вовлечению в нацпроект предприятий торговли, а также установить квоты для региональных центров компетенций на отбор предприятий, которые не подходят по критериям, но готовы участвовать в нацпроекте.Кроме того, обсуждалось и досрочное завершение проекта. Дрозденко предложил федеральным коллегам рассмотреть возможность дополнительного финансирования таких регионов.Национальный проект "Производительность труда" утвержден указом президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Экспертное сопровождение предприятия, участвующего в нацпроекте, проводится бесплатно. При этом, предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 миллионов рублей на период до 5 лет под 1% годовых.Сегодня в Ленинградской области уже 43 предприятий участвуют в проекте. Отбор продолжается регулярно – повысить свою производительность могут предприятия из числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, из сферы транспорта, торговли, строительства.

https://ria.ru/20211129/ptitsa-1761238331.html

https://ria.ru/20211129/lenoblast-1761219494.html

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александр дрозденко, производство