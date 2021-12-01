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Шоубиз
https://ria.ru/20211201/lazarev-1761691672.html
"Они разные": Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей
"Они разные": Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей - РИА Новости, 01.12.2021
"Они разные": Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей
Сергей Лазарев рассказал, какие разные характеры у его дочери Анны и сына Никиты: мальчик скромный, а вот девочка – командир. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:12
2021-12-01T18:12
шоубиз
знаменитости
сергей лазарев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, какие разные характеры у его дочери Анны и сына Никиты: мальчик скромный, а вот девочка – командир.Артист отправился в Дубай: он регулярно делится с поклонниками фотографиями семейного отдыха в социальных сетях. Под одной из них певец отметил, что дочь любит жаловаться на брата.Долгое время артист скрывал от СМИ рождение детей. Никита появился на свет в 2014-м году, однако написали об этом только спустя несколько лет. Дочь родилась в 2018-м.Оба ребенка появились от суррогатных матерей. Артист говорил, что таким образом женщины делают "доброе дело".
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знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес
18:12 01.12.2021
 
"Они разные": Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей

Певец Сергей Лазарев рассказал о разных характерах своих детей Анны и Никиты

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе!
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, какие разные характеры у его дочери Анны и сына Никиты: мальчик скромный, а вот девочка – командир.

"Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день, особенно Анюта! Вообще она у нас командирша с характером. Если Никита скромняга, "московская интеллигенция", то Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят", – написал Лазарев в Instagram.

Артист отправился в Дубай: он регулярно делится с поклонниками фотографиями семейного отдыха в социальных сетях. Под одной из них певец отметил, что дочь любит жаловаться на брата.

"Наблюдать за их общением и отношением друг к другу – одно удовольствие! Анюта, как и любая младшая сестренка, вечно бежит с криком: "Папа, а вот Никита… ". И далее докладывает все, что брат сделал или не сделал. Это умора", – рассказал Лазарев.

Долгое время артист скрывал от СМИ рождение детей. Никита появился на свет в 2014-м году, однако написали об этом только спустя несколько лет. Дочь родилась в 2018-м.
Оба ребенка появились от суррогатных матерей. Артист говорил, что таким образом женщины делают "доброе дело".
Кадр из программы Андрей Малахов. Прямой эфир
25 августа, 17:01Шоубиз
Муж Азизы нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка
 
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