"Они разные": Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей
Певец Сергей Лазарев рассказал о разных характерах своих детей Анны и Никиты
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, какие разные характеры у его дочери Анны и сына Никиты: мальчик скромный, а вот девочка – командир.
"Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день, особенно Анюта! Вообще она у нас командирша с характером. Если Никита скромняга, "московская интеллигенция", то Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят", – написал Лазарев в Instagram.
Артист отправился в Дубай: он регулярно делится с поклонниками фотографиями семейного отдыха в социальных сетях. Под одной из них певец отметил, что дочь любит жаловаться на брата.
"Наблюдать за их общением и отношением друг к другу – одно удовольствие! Анюта, как и любая младшая сестренка, вечно бежит с криком: "Папа, а вот Никита… ". И далее докладывает все, что брат сделал или не сделал. Это умора", – рассказал Лазарев.
Долгое время артист скрывал от СМИ рождение детей. Никита появился на свет в 2014-м году, однако написали об этом только спустя несколько лет. Дочь родилась в 2018-м.
Оба ребенка появились от суррогатных матерей. Артист говорил, что таким образом женщины делают "доброе дело".
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