https://ria.ru/20211201/lazarev-1761691672.html

"Они разные": Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей

"Они разные": Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей - РИА Новости, 01.12.2021

"Они разные": Сергей Лазарев рассказал о характерах своих детей

Сергей Лазарев рассказал, какие разные характеры у его дочери Анны и сына Никиты: мальчик скромный, а вот девочка – командир. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:12

2021-12-01T18:12

2021-12-01T18:12

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сергей лазарев

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, какие разные характеры у его дочери Анны и сына Никиты: мальчик скромный, а вот девочка – командир.Артист отправился в Дубай: он регулярно делится с поклонниками фотографиями семейного отдыха в социальных сетях. Под одной из них певец отметил, что дочь любит жаловаться на брата.Долгое время артист скрывал от СМИ рождение детей. Никита появился на свет в 2014-м году, однако написали об этом только спустя несколько лет. Дочь родилась в 2018-м.Оба ребенка появились от суррогатных матерей. Артист говорил, что таким образом женщины делают "доброе дело".

https://ria.ru/20210825/aziza-1747224412.html

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знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес