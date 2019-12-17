МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
Суррогатная мать не является биологической мамой моих детей. Она добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые устанавливают, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита — только мои, — прокомментировал исполнитель.
Лазарев подчеркнул, неважно, каким образом его дети появились на свет.
Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил. Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос, — заявил артист.
Сейчас певец вместе с Аней (1 год) и Никитой (5 лет) готовятся к Новому году: дома нарядили елку, сын написал письмо Деду Морозу, а дочке, которая пока не говорит, Сергей Лазарев будет выбирать подарки на свой вкус.
6 декабря, 10:48КультураСергей Лазарев рассказал, собирается ли он жениться