Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей

Суррогатная мать не является биологической мамой моих детей. Она добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые устанавливают, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита — только мои, — прокомментировал исполнитель.