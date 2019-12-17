Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-17T11:32+0300
https://ria.ru/20191217/1562473559.html
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
https://cdn21.img.ria.ru/images/155359/92/1553599216_0:0:2446:1375_1036x0_80_0_0_0c730a97aae047403174f0101591d8d7.jpg
РИА Новости

Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей

11:32 17.12.2019
1038
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".

Суррогатная мать не является биологической мамой моих детей. Она добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые устанавливают, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита — только мои, — прокомментировал исполнитель.

Лазарев подчеркнул, неважно, каким образом его дети появились на свет.
Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил. Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос, — заявил артист.
Сейчас певец вместе с Аней (1 год) и Никитой (5 лет) готовятся к Новому году: дома нарядили елку, сын написал письмо Деду Морозу, а дочке, которая пока не говорит, Сергей Лазарев будет выбирать подарки на свой вкус.
Певец Сергей Лазарев на церемонии вручения русской музыкальной премии канала RU.TV
6 декабря, 10:48Культура
Сергей Лазарев рассказал, собирается ли он жениться
301218
КультураНовости культурыШоу-бизнесСергей Лазарев
Рекомендуем
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Полиция
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Наталья Королевская
В Раде заявили, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Time: "Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал главные проблемы в области прав человека
Геннадий Падалка
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Владимир Корнилов
СМИ сообщили подробности дела депутата гордумы Переславля
Прохожие на пешеходном переход в Москве
В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии
Владимир Корнилов
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
"О, мой мозг": новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
Банкноты номиналом 5 долларов США
СМИ: мормонская церковь скопила $100 миллиардов на пожертвованиях
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды
Человеческое сердце с ЭКГ
Ученые нашли способ "застраховаться" от инфарктов и инсультов
Офис компании Яндекс в Москве
В "Яндекс.Учебнике" появятся уроки географии
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
11:29В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Лента новостейМолния