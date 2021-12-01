https://ria.ru/20211201/kuba-1761569083.html

Кубинские специалисты начали разработку вакцин против омикрон-штамма

Кубинские специалисты начали разработку вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 01.12.2021

Кубинские специалисты начали разработку вакцин против омикрон-штамма

Группа кубинских биотехнологических компаний BioCubaFarma внимательно следит за отчетами о поведении нового штамма коронавируса "омикрон" и разрабатывает... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T05:51

2021-12-01T05:51

2021-12-01T05:51

распространение коронавируса

в мире

куба

коронавирус covid-19

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МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Группа кубинских биотехнологических компаний BioCubaFarma внимательно следит за отчетами о поведении нового штамма коронавируса "омикрон" и разрабатывает специальные вакцины, сообщил президент холдинга Эдуардо Мартинес.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".По последней информации, на Кубе против коронавируса нового типа полностью привиты 82,2% населения старше 2 лет - 9,19 миллиона человек.Ученые Кубы разработали четыре вакцины против COVID-19. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02), два препарата исследует Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala. Soberana 02 и Abdala находятся в стадии промышленного производства и массового применения.

https://ria.ru/20211119/kuba-1759766482.html

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в мире, куба, коронавирус covid-19