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Кубинские специалисты начали разработку вакцин против омикрон-штамма
Кубинские специалисты начали разработку вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 01.12.2021
Кубинские специалисты начали разработку вакцин против омикрон-штамма
Группа кубинских биотехнологических компаний BioCubaFarma внимательно следит за отчетами о поведении нового штамма коронавируса "омикрон" и разрабатывает... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T05:51
2021-12-01T05:51
распространение коронавируса
в мире
куба
коронавирус covid-19
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МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Группа кубинских биотехнологических компаний BioCubaFarma внимательно следит за отчетами о поведении нового штамма коронавируса "омикрон" и разрабатывает специальные вакцины, сообщил президент холдинга Эдуардо Мартинес.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".По последней информации, на Кубе против коронавируса нового типа полностью привиты 82,2% населения старше 2 лет - 9,19 миллиона человек.Ученые Кубы разработали четыре вакцины против COVID-19. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02), два препарата исследует Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala. Soberana 02 и Abdala находятся в стадии промышленного производства и массового применения.
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в мире, куба, коронавирус covid-19
05:51 01.12.2021
 
Кубинские специалисты начали разработку вакцин против омикрон-штамма

Президент BioCubaFarma Мартинес сообщил о начале разработки вакцин против омикрон-штамма

© AP Photo / Ramon EspinosaМедицинский работник и пациент во время вакцинации кубинской вакциной Abdala в Гаване
Медицинский работник и пациент во время вакцинации кубинской вакциной Abdala в Гаване - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
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МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Группа кубинских биотехнологических компаний BioCubaFarma внимательно следит за отчетами о поведении нового штамма коронавируса "омикрон" и разрабатывает специальные вакцины, сообщил президент холдинга Эдуардо Мартинес.
"Мы внимательно изучаем отчеты о поведении нового варианта "омикрон". Мы уже разрабатываем специальные вакцины и при необходимости сделаем это в короткие сроки. Теперь самое главное - следить за процессом вакцинации, включая усиливающую дозу, и соблюдать санитарные меры в связи с COVID-19", - написал Мартинес в своем блоге в Twitter.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
По последней информации, на Кубе против коронавируса нового типа полностью привиты 82,2% населения старше 2 лет - 9,19 миллиона человек.
Ученые Кубы разработали четыре вакцины против COVID-19. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02), два препарата исследует Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala. Soberana 02 и Abdala находятся в стадии промышленного производства и массового применения.
Медицинский работник с кубинской вакциной Soberana 02 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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