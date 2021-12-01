17:36 01.12.2021 (обновлено: 18:19 01.12.2021)
Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году
Президент Белоруссии Лукашенко: Украина предложила России спасти Крым от НАТО в 2014 году
МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Крым перешел России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено", — сказал он.
По его словам, американцы уже проектировали казармы в Севастополе. "Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам", — рассказал глава государства.
Лукашенко отметил, что, по его информации, Владимир Путин "настаивал на юридическом решении проблемы".
"Он абсолютно был "за". Я знаю позицию Путина — ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО", — добавил президент.
Глава Белоруссии подчеркнул, что "заранее было договорено": Крым нужно спасать. И Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошел в состав России без единого выстрела, считает он. Всенародное голосование воссоединило юридически Крым с Россией, резюмировал Лукашенко.
Регион стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам российского президента, этот вопрос "закрыт окончательно".