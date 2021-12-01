https://ria.ru/20211201/krym-1761691469.html

Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году

Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году

Крым перешел России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:36

2021-12-01T17:36

2021-12-01T18:19

нато

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белоруссия

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александр лукашенко

россия

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МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Крым перешел России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко."Они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено", — сказал он.По его словам, американцы уже проектировали казармы в Севастополе. "Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам", — рассказал глава государства. Лукашенко отметил, что, по его информации, Владимир Путин "настаивал на юридическом решении проблемы".Глава Белоруссии подчеркнул, что "заранее было договорено": Крым нужно спасать. И Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошел в состав России без единого выстрела, считает он. Всенародное голосование воссоединило юридически Крым с Россией, резюмировал Лукашенко. Регион стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам российского президента, этот вопрос "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211130/priznanie-1761509518.html

https://ria.ru/20211201/nuland-1761695692.html

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республика крым

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Лукашенко рассказал, кто попросил Россию спасти Крым в 2014 году Крым перешёл к России в 2014 году без боя, поскольку служившие там украинские военные, опасаясь размещения на полуострове войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять территорию под контроль, о чем было доложено президенту РФ Владимиру Путину, рассказал в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. 2021-12-01T17:36 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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нато, в мире, украина, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия