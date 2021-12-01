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Белоруссии нет нужды принимать закон о признании Крыма, заявил Лавров
Белоруссии нет нужды принимать закон о признании Крыма, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2021
Белоруссии нет нужды принимать закон о признании Крыма, заявил Лавров
Белоруссии не нужно принимать никаких специальных законов для признания Крыма российским, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления президента... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:14
2021-12-01T13:14
2021-12-01T13:14
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сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Белоруссии не нужно принимать никаких специальных законов для признания Крыма российским, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Для этого не надо ничего делать, никаких законов принимать не надо... Если кому-то не до конца это было понятно, президент Лукашенко ясно сказал, что Крым - часть России де-факто и де-юре. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году", - сказал Лавров журналистам в Совете Федерации.
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в мире, республика крым, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, россия
Белоруссии нет нужды принимать закон о признании Крыма, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Белоруссии не надо ничего делать, чтобы признать Крым российским