https://ria.ru/20211201/krym-1761591433.html

Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством

Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством - РИА Новости, 01.12.2021

Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал пустозвонством угрозы киевских властей из-за слов президента Белоруссии о РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:50

2021-12-01T10:50

2021-12-01T10:50

в мире

украина

киев

республика крым

белоруссия

владимир путин

сергей цеков

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал пустозвонством угрозы киевских властей из-за слов президента Белоруссии о признании Крыма частью России.Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия Лукашенко относительно Крыма, а не его "проявление потока сознания", однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе"."Всё это очередное пустозвонство. Никто этих угроз не боится. После стольких мерзостей, которые киевские власти предприняли в отношении Белоруссии, все их угрозы выглядят весьма несерьезно. В Киеве ежедневно провоцируют напряженность в отношении Белоруссии и демонстрируют недружественные шаги", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, украинские власти упорно отказываются согласиться со стопроцентной международной реальностью, в которой Крым является законной и справедливой частью Российской Федерации.

https://ria.ru/20211201/krym-1761589495.html

украина

киев

республика крым

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Крым де-факто – это российский Крым" – Лукашенко о признании полуострова Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ. "Если президент уже туда (в Крым – ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", - сказал он. По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией. 2021-12-01T10:50 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, республика крым, белоруссия, владимир путин, сергей цеков, дмитрий кулеба, россия