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Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством - РИА Новости, 01.12.2021
Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал пустозвонством угрозы киевских властей из-за слов президента Белоруссии о РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:50
2021-12-01T10:50
в мире
украина
киев
республика крым
белоруссия
владимир путин
сергей цеков
дмитрий кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал пустозвонством угрозы киевских властей из-за слов президента Белоруссии о признании Крыма частью России.Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия Лукашенко относительно Крыма, а не его "проявление потока сознания", однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе"."Всё это очередное пустозвонство. Никто этих угроз не боится. После стольких мерзостей, которые киевские власти предприняли в отношении Белоруссии, все их угрозы выглядят весьма несерьезно. В Киеве ежедневно провоцируют напряженность в отношении Белоруссии и демонстрируют недружественные шаги", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, украинские власти упорно отказываются согласиться со стопроцентной международной реальностью, в которой Крым является законной и справедливой частью Российской Федерации.
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украина
киев
республика крым
белоруссия
россия
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"Крым де-факто – это российский Крым" – Лукашенко о признании полуострова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ. "Если президент уже туда (в Крым – ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", - сказал он. По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
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в мире, украина, киев, республика крым, белоруссия, владимир путин, сергей цеков, дмитрий кулеба, россия
10:50 01.12.2021
 
Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством

Сенатор Цеков назвал угрозы украинских властей из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал пустозвонством угрозы киевских властей из-за слов президента Белоруссии о признании Крыма частью России.
Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия Лукашенко относительно Крыма, а не его "проявление потока сознания", однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе".
"Всё это очередное пустозвонство. Никто этих угроз не боится. После стольких мерзостей, которые киевские власти предприняли в отношении Белоруссии, все их угрозы выглядят весьма несерьезно. В Киеве ежедневно провоцируют напряженность в отношении Белоруссии и демонстрируют недружественные шаги", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, украинские власти упорно отказываются согласиться со стопроцентной международной реальностью, в которой Крым является законной и справедливой частью Российской Федерации.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В миреУкраинаКиевРеспублика КрымБелоруссияВладимир ПутинСергей ЦековДмитрий КулебаРоссия
 
 
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