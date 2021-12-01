https://ria.ru/20211201/kosti-1761683848.html

Солдат, шутивший о русскоязычных детях, стал Героем Украины

Солдат, шутивший о "костях русскоязычных детей", стал Героем Украины - РИА Новости, 01.12.2021

Солдат, шутивший о русскоязычных детях, стал Героем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Дмитрию... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:12

2021-12-01T17:12

2021-12-01T17:35

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Дмитрию Коцюбайло, сообщил портал "Страна.ua".Глава государства вручил радикалу "Золотую звезду".Коцюбайло стал известен после выхода в апреле статьи в газете The New York Times о ситуации на границе с Россией. В ней рассказывалось, что его подразделение держит рядом со штабом прирученного волка. В материале приводится шутка бойца: "солдаты кормят волка костями русскоязычных детей". Журналист отметил, что это отсылка к изображению украинских националистов в российских СМИ.В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761686328.html

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, сергей лавров, правый сектор, ситуация на украине, россия