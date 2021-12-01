https://ria.ru/20211201/kosti-1761683848.html
Солдат, шутивший о русскоязычных детях, стал Героем Украины
Солдат, шутивший о "костях русскоязычных детей", стал Героем Украины - РИА Новости, 01.12.2021
Солдат, шутивший о русскоязычных детях, стал Героем Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Дмитрию... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:12
2021-12-01T17:12
2021-12-01T17:35
в мире
киев
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
сергей лавров
правый сектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761675546_0:3:1043:590_1920x0_80_0_0_88e5e8b92d7e6bfbe29fd8e406b44ad2.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Дмитрию Коцюбайло, сообщил портал "Страна.ua".Глава государства вручил радикалу "Золотую звезду".Коцюбайло стал известен после выхода в апреле статьи в газете The New York Times о ситуации на границе с Россией. В ней рассказывалось, что его подразделение держит рядом со штабом прирученного волка. В материале приводится шутка бойца: "солдаты кормят волка костями русскоязычных детей". Журналист отметил, что это отсылка к изображению украинских националистов в российских СМИ.В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761686328.html
https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html
киев
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761675546_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_3fe788065b305a56f6196c266a9c3843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, сергей лавров, правый сектор, ситуация на украине, россия
17:12 01.12.2021 (обновлено: 17:35 01.12.2021)
Солдат, шутивший о "костях русскоязычных детей", стал Героем Украины
Солдат, шутивший о "поедающем кости русскоязычных детей" волке, стал Героем Украины