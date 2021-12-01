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Солдат, шутивший о русскоязычных детях, стал Героем Украины
Солдат, шутивший о "костях русскоязычных детей", стал Героем Украины - РИА Новости, 01.12.2021
Солдат, шутивший о русскоязычных детях, стал Героем Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Дмитрию... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:12
2021-12-01T17:35
в мире
киев
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
сергей лавров
правый сектор
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Дмитрию Коцюбайло, сообщил портал "Страна.ua".Глава государства вручил радикалу "Золотую звезду".Коцюбайло стал известен после выхода в апреле статьи в газете The New York Times о ситуации на границе с Россией. В ней рассказывалось, что его подразделение держит рядом со штабом прирученного волка. В материале приводится шутка бойца: "солдаты кормят волка костями русскоязычных детей". Журналист отметил, что это отсылка к изображению украинских националистов в российских СМИ.В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761686328.html
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, сергей лавров, правый сектор, ситуация на украине, россия
17:12 01.12.2021 (обновлено: 17:35 01.12.2021)
 
Солдат, шутивший о "костях русскоязычных детей", стал Героем Украины

Солдат, шутивший о "поедающем кости русскоязычных детей" волке, стал Героем Украины

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Дмитрий Коцюбайло
Президент Украины Владимир Зеленский и Дмитрий Коцюбайло - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Дмитрию Коцюбайло, сообщил портал "Страна.ua".
Глава государства вручил радикалу "Золотую звезду".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
17:23
Блинкен призвал Украину быть сдержанной по отношению к России
Коцюбайло стал известен после выхода в апреле статьи в газете The New York Times о ситуации на границе с Россией. В ней рассказывалось, что его подразделение держит рядом со штабом прирученного волка. В материале приводится шутка бойца: "солдаты кормят волка костями русскоязычных детей". Журналист отметил, что это отсылка к изображению украинских националистов в российских СМИ.
В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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В миреКиевМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОСергей ЛавровПравый секторСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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