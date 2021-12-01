https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761679736.html

Сильно изменился: как распознать омикрон-штамм коронавируса

Врач рассказал, как изменились "визитные карточки" коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

Сильно изменился: как распознать омикрон-штамм коронавируса

У COVID-19 остались только две "визитные карточки", заявил в беседе с радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:53

2021-12-01T16:53

2021-12-01T17:12

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. У COVID-19 остались только две "визитные карточки", заявил в беседе с радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев."Коронавирус сильно изменился. Сейчас по внешним проявлениям его крайне сложно отличить от обычной простуды. Единственное, что характерно, — это или длительное течение температуры, или головные боли", — сказал он.По словам медика, у заболевших COVID-19 крайне редко пропадает обоняние. Эти изменения, в частности, коснулись и штамма "омикрон".Тем не менее, как подчеркнул специалист, такие проявления коронавируса, как расстройство желудка, все еще встречаются.Ранее, как пишет Bloomberg, врач из ЮАР Унбен Пиллэй описал симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, у пациентов наблюдался сухой кашель, а также лихорадка и ломота в теле. Медик добавил, что проявления COVID-19 стали похожи на симптомы гриппа, а у заразившихся новым штаммом заболевание протекает в легкой форме.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый штамм B.1.1.529 "вызывающим озабоченность". Эксперты предполагают, что он может быть опасен для переболевших и вакцинированных, однако признают, что окончательные выводы пока делать рано.Штамм "омикрон" обнаружили в конце ноября в Ботсване и ЮАР. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из ряда африканских государств.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761608751.html

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761656353.html

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в мире, юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, алексей хухрев