https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761666712.html
В ЮАР дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19
В ЮАР дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
В ЮАР дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19
Дети младше пяти лет стали чаще попадать в больницы в ЮАР с симптомами COVID-19, сообщила местному телеканалу ENCA глава отделения реанимации крупнейшей... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:05
2021-12-01T16:05
2021-12-01T16:05
распространение коронавируса
в мире
юар
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дети младше пяти лет стали чаще попадать в больницы в ЮАР с симптомами COVID-19, сообщила местному телеканалу ENCA глава отделения реанимации крупнейшей больницы Chris Hani Baragwanath Рудо Матива.За прошедшие сутки в стране было зафиксировано 4373 случаев COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
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в мире, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В ЮАР дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19
Врачи в ЮАР сообщили о росте числа заболевших COVID-19 детей в возрасте до пяти лет