https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761666712.html

В ЮАР дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19

В ЮАР дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021

В ЮАР дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19

Дети младше пяти лет стали чаще попадать в больницы в ЮАР с симптомами COVID-19, сообщила местному телеканалу ENCA глава отделения реанимации крупнейшей... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:05

2021-12-01T16:05

2021-12-01T16:05

распространение коронавируса

в мире

юар

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761501317_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5c66ddb25fd201c5309a6486e094d7f1.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дети младше пяти лет стали чаще попадать в больницы в ЮАР с симптомами COVID-19, сообщила местному телеканалу ENCA глава отделения реанимации крупнейшей больницы Chris Hani Baragwanath Рудо Матива.За прошедшие сутки в стране было зафиксировано 4373 случаев COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса