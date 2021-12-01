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https://ria.ru/20211201/kofe-1761570071.html
Исследование показало, сколько кофе выпивают россияне
Исследование показало, сколько кофе выпивают россияне - РИА Новости, 01.12.2021
Исследование показало, сколько кофе выпивают россияне
Половина россиян выпивают две-три чашки кофе в день, а также никогда не планировали отказаться от этого напитка, говорится в исследовании сервиса правильного... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:16
2021-12-01T06:16
общество
антон бердов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Половина россиян выпивают две-три чашки кофе в день, а также никогда не планировали отказаться от этого напитка, говорится в исследовании сервиса правильного питания Level Kitchen (входит в Performance Group), которое имеется в распоряжении РИА Новости."Чаще всего опрошенные выпивают одну или две чашки кофе в день: на данные варианты ответов пришлось 35,4% и 32,5% соответственно. При этом многие пьют кофе гораздо чаще. Порядка 18% употребляют данный напиток три раза в день, а 14% - еще больше", - отмечают аналитики исследования, в ходе которого с 15 по 19 ноября были опрошены 2 500 посетителей сайта сервиса.Более половины респондентов (57,1%) никогда не планировали отказываться от привычки пить кофе, несмотря на то, что в исследовании приняли участие в основном приверженцы здорового образа жизни и правильного питания. "Около 42,9% сказали, что отказ от кофе все-таки входил в их планы", - обращают внимание эксперты.Большинство опрошенных - 59,4% - пьют кофе из-за того, что им нравится вкус этого напитка, почти каждому четвертому кофе помогает взбодриться. Еще 9,1% сказали, что пить кофе в течение рабочего для это традиция, 2,4% кофе помогает утолить голод, 2,2% выбрали все перечисленное, а 3,5% выбрали ответ "другое".Некоторым категориям людей - беременным женщинам, людям с высоким давлением или бессонницей - стоит полностью избегать кофе. А тем, кто не пьет кофе ежедневно, не стоит начинать это делать, так как эффект напитка на организм недостаточно изучен, а потенциальные преимущества не являются достаточной причиной для его регулярного употребления, отмечает эксперт в области правильного питания, ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов. От также предлагает установить лимит в две чашки кофе в день и внимательно смотреть на качество напитка."Наиболее полезным считается свежеприготовленный фильтр-кофе, при этом самым вредным признан быстрорастворимый, а также всеми любимые эспрессо и капучино из-за высокой температуры при термообработке. В качестве альтернативы можно рассмотреть другие напитки, например зеленый чай или чай матча. Они точно также как и кофе содержат кофеин, но из-за разной механики работы обеспечивают энергию без негативных симптомов", - обращает внимание эксперт.
https://ria.ru/20211116/kofe-1759295598.html
https://rsport.ria.ru/20211201/kofe-1761562934.html
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60
общество, антон бердов
06:16 01.12.2021
 
Исследование показало, сколько кофе выпивают россияне

Исследование Level Kitchen показало, сколько кофе выпивают россияне

© Depositphotos / Yaroslav AstakhovЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / Yaroslav Astakhov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Половина россиян выпивают две-три чашки кофе в день, а также никогда не планировали отказаться от этого напитка, говорится в исследовании сервиса правильного питания Level Kitchen (входит в Performance Group), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего опрошенные выпивают одну или две чашки кофе в день: на данные варианты ответов пришлось 35,4% и 32,5% соответственно. При этом многие пьют кофе гораздо чаще. Порядка 18% употребляют данный напиток три раза в день, а 14% - еще больше", - отмечают аналитики исследования, в ходе которого с 15 по 19 ноября были опрошены 2 500 посетителей сайта сервиса.
Более половины респондентов (57,1%) никогда не планировали отказываться от привычки пить кофе, несмотря на то, что в исследовании приняли участие в основном приверженцы здорового образа жизни и правильного питания. "Около 42,9% сказали, что отказ от кофе все-таки входил в их планы", - обращают внимание эксперты.
Большинство опрошенных - 59,4% - пьют кофе из-за того, что им нравится вкус этого напитка, почти каждому четвертому кофе помогает взбодриться. Еще 9,1% сказали, что пить кофе в течение рабочего для это традиция, 2,4% кофе помогает утолить голод, 2,2% выбрали все перечисленное, а 3,5% выбрали ответ "другое".
Кофе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 22:00Наука
Ученые назвали заболевания, риск которых снижают кофе и чай
Некоторым категориям людей - беременным женщинам, людям с высоким давлением или бессонницей - стоит полностью избегать кофе. А тем, кто не пьет кофе ежедневно, не стоит начинать это делать, так как эффект напитка на организм недостаточно изучен, а потенциальные преимущества не являются достаточной причиной для его регулярного употребления, отмечает эксперт в области правильного питания, ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов. От также предлагает установить лимит в две чашки кофе в день и внимательно смотреть на качество напитка.
"Наиболее полезным считается свежеприготовленный фильтр-кофе, при этом самым вредным признан быстрорастворимый, а также всеми любимые эспрессо и капучино из-за высокой температуры при термообработке. В качестве альтернативы можно рассмотреть другие напитки, например зеленый чай или чай матча. Они точно также как и кофе содержат кофеин, но из-за разной механики работы обеспечивают энергию без негативных симптомов", - обращает внимание эксперт.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
02:35ЗОЖ
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ОбществоАнтон Бердов
 
 
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