https://ria.ru/20211201/kabul-1761736160.html

Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье

Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2021

Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье

Второй самолет из Кабула с гражданами России и Афганистана приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", сообщает российское министерство обороны. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T23:40

2021-12-01T23:40

2021-12-01T23:40

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй самолет из Кабула с гражданами России и Афганистана приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", сообщает российское министерство обороны."Второй самолет военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме "Чкаловский" Московской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.Ранее три российских военно-транспортных самолета вылетели в Кабул для доставки гуманитарной помощи и эвакуации граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах. Всего вывезли 214 человек. Эвакуацию по поручению президента России Владимира Путина провел министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20211130/afganistan-1761473314.html

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в мире, афганистан, владимир путин, россия