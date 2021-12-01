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Туризм
https://ria.ru/20211201/izrail-1761711918.html
Привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль со справкой об антителах
Привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль со справкой об антителах - РИА Новости, 01.12.2021
Привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль со справкой об антителах
После того, как границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов, вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:16
2021-12-01T19:45
туризм
в мире
израиль
новости - туризм
омикрон-штамм коронавируса
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. После того, как границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов, вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата о вакцинации и справки, подтверждающей уровень антител и полученной в российской лаборатории из списка, согласованного властями Израиля, сказал министр туризма еврейского государства Константин Развозов РИА Новости."Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идет о больших сетях. И туристы будут приезжать, если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Прививка и справка об уровне антител", - сказал Развозов.Израиль признает российские серологические тесты, чтобы избежать недоразумений на границе, отметил министр. Именно этот вопрос решался на встречах, которые представители минтуризма и минздрава провели 17-21 ноября в Москве."Мы укажем список лабораторий, которые работают по специальному протоколу, и справки из которых будут признаны в Израиле", - добавил Развозов.Ранее в среду Развозов заявил РИА Новости, что работа по подготовке принятия Израилем вакцинированных "Спутником" ведется, несмотря на временное закрытие границ государства для всех иностранных туристов. В стране с понедельника действует двухнедельный запрет на въезд иностранцев, принятый в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон".
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в мире, израиль, новости - туризм, омикрон-штамм коронавируса
19:16 01.12.2021 (обновлено: 19:45 01.12.2021)
 
Привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль со справкой об антителах

Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в Израиль с справкой об уровне антител

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. После того, как границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов, вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата о вакцинации и справки, подтверждающей уровень антител и полученной в российской лаборатории из списка, согласованного властями Израиля, сказал министр туризма еврейского государства Константин Развозов РИА Новости.
"Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идет о больших сетях. И туристы будут приезжать, если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Прививка и справка об уровне антител", - сказал Развозов.
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Израиль признает российские серологические тесты, чтобы избежать недоразумений на границе, отметил министр. Именно этот вопрос решался на встречах, которые представители минтуризма и минздрава провели 17-21 ноября в Москве.
"Мы укажем список лабораторий, которые работают по специальному протоколу, и справки из которых будут признаны в Израиле", - добавил Развозов.
Ранее в среду Развозов заявил РИА Новости, что работа по подготовке принятия Израилем вакцинированных "Спутником" ведется, несмотря на временное закрытие границ государства для всех иностранных туристов. В стране с понедельника действует двухнедельный запрет на въезд иностранцев, принятый в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон".
 
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