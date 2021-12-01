https://ria.ru/20211201/izrail-1761711918.html

Привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль со справкой об антителах

Привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль со справкой об антителах - РИА Новости, 01.12.2021

Привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль со справкой об антителах

После того, как границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов, вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:16

2021-12-01T19:16

2021-12-01T19:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. После того, как границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов, вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата о вакцинации и справки, подтверждающей уровень антител и полученной в российской лаборатории из списка, согласованного властями Израиля, сказал министр туризма еврейского государства Константин Развозов РИА Новости."Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идет о больших сетях. И туристы будут приезжать, если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Прививка и справка об уровне антител", - сказал Развозов.Израиль признает российские серологические тесты, чтобы избежать недоразумений на границе, отметил министр. Именно этот вопрос решался на встречах, которые представители минтуризма и минздрава провели 17-21 ноября в Москве."Мы укажем список лабораторий, которые работают по специальному протоколу, и справки из которых будут признаны в Израиле", - добавил Развозов.Ранее в среду Развозов заявил РИА Новости, что работа по подготовке принятия Израилем вакцинированных "Спутником" ведется, несмотря на временное закрытие границ государства для всех иностранных туристов. В стране с понедельника действует двухнедельный запрет на въезд иностранцев, принятый в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон".

https://ria.ru/20211201/voz-1761706671.html

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в мире, израиль, новости - туризм, омикрон-штамм коронавируса