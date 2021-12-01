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Израиль не сможет открыть границы привитым "Спутником V" из-за "омикрона"

Израиль не сможет открыть границы привитым "Спутником V" из-за "омикрона" - РИА Новости, 01.12.2021

Израиль не сможет открыть границы привитым "Спутником V" из-за "омикрона"

Израиль, ведший интенсивные переговоры о том, чтобы начать пускать привитых "Спутником", все-таки не сможет открыть границы 1 декабря. В стране с понедельника... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:49

2021-12-01T00:49

2021-12-01T00:49

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль, ведший интенсивные переговоры о том, чтобы начать пускать привитых "Спутником", все-таки не сможет открыть границы 1 декабря. В стране с понедельника действует двухнедельный запрет на въезд иностранцев, принятый в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "Омикрон".Случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, обнаружен в Израиле 26 ноября. Позже были подтверждены еще несколько случаев заражения. Несмотря на то что большинство носителей нового варианта вируса переносят заболевание легко, власти приняли чрезвычайные меры для недопущения в страну зараженных штаммом "омикрон", временно запретив въезд всем иностранцам и увеличив карантин для возвращающихся в страну израильтян до трех дней.Израиль с понедельника закрыл границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма COVID "омикрон", такое решение утвердила министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании в ночь с субботы на воскресенье, сообщила канцелярия премьер-министра страны.Единичные разрешения на въезд могут быть сделаны для случаев, одобренных специальной комиссией по исключениям.Министр туризма Израиля Константин Развозов 15 ноября заявил РИА Новости, что министерство туризма, минздрав и канцелярия премьер-министра Израиля задействовали все механизмы для срочного решения технических вопросов, позволяющих принимать в стране туристов, привитых вакциной "Спутник V" с 1 декабря.Технические вопросы обсуждались во время рабочего визита делегации израильских минздрава и минтуризма в Москву 17-21 ноября, по его итогам Развозов сказал, что настроен оптимистично, несмотря на связанные с пандемией трудности, и между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам.Как сообщила пресс-служба израильского минтуризма, в ходе встреч на государственном уровне в Москве Развозов подчеркнул "необходимость взаимного открытия границ для туристов, а также отметил важность возобновления авиасообщения между странами".Сразу по возвращении израильской делегации начались совещания всех профильных и межправительственных ведомств с целью принятия окончательных решений по механизму въездного туризма из России.Планировалось, что въехать в Израиль смогут те туристы, которые привиты и не бывали последние две недели в "красной" стране. Кроме того, привитые "Спутником V" по прибытии в Израиль должны были бы находиться на карантине до получения результатов серологического теста.Израиль 1 ноября открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ: Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/izrail-1761114886.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760851894.html

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