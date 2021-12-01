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Срок доставки грузов из Китая вырос вдвое из-за перегрузки портов Приморья
Срок доставки грузов из Китая вырос вдвое из-за перегрузки портов Приморья - РИА Новости, 01.12.2021
Срок доставки грузов из Китая вырос вдвое из-за перегрузки портов Приморья
Вызванный резким бумом на грузоперевозки логистический кризис повлек за собой нагрузку на дальневосточные порты, в связи с чем срок доставки товаров из Китая в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T04:32
2021-12-01T04:32
экономика
владивосток
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вызванный резким бумом на грузоперевозки логистический кризис повлек за собой нагрузку на дальневосточные порты, в связи с чем срок доставки товаров из Китая в Россию и Европу вырос вдвое – до двух месяцев, сообщили опрошенные РИА Новости участники рынка.Увеличение транзита из Китая привело к логистическим проблемам на Дальнем Востоке, а затем к перегруженности портов Приморья. Как сообщал Минтранс РФ, полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты РФ ожидается в декабре. Все социально значимые и генеральные грузы вывезены из морских терминалов Приморья.Факторы задержекКак рассказал менеджер по развитию морского фрахта DHL Global Forwarding Дмитрий Рак, сложившаяся в октябре-ноябре ситуация с задержками при доставке грузов из Юго-Восточной Азии через морские порты Дальнего Востока вызвана двумя факторами: повышенным спросом импортёров РФ на этот маршрут ввиду соотношения стоимости и транзитного времени, а также скоплением грузов в корейском порту Пусан.Как объяснил Рак, задержки в Пусане начались в конце августа из-за тайфуна Омаис и усилились в сентябре из-за тайфуна Чанту, а ситуацию усугубил трехдневный корейский праздник урожая в период с 4 по 6 октября. "Как следствие, большинство морских линий приостановили букинги контейнеров и собственные судозаходы в порты Дальнего Востока. Помимо этого, часть терминалов порта Владивостока и порта Восточный прекратила принимать контейнеры в принципе, что привело к общим задержкам от одного до двух месяцев", - сообщил эксперт.Коллапс вряд ли повторитсяПо мнению гендиректора FMG Transport Service Александра Тарасенкова, аналогичных заторов, как на Дальнем Востоке, в портах Санкт-Петербурга и Новороссийска не ожидается. "Транзитные сроки доставки по морю (в направлении Китай – Европа и Китай – Россия – ред.) выросли в 1,5 раза. Но заторов в Питере или Новороссийске я не ожидаю, даже если грузопоток с Дальнего Востока уйдёт на них", - полагает Тарасенков.Представитель DHL Global Forwarding рассказал, что компания следила за ситуацией и использовала альтернативные варианты через порты Северной Европы и прямой железнодорожный контейнерный сервис. "Ситуация сейчас не стабилизировалась и усугубляется погодными условиями в Дальневосточном регионе", - заключил Рак.
https://ria.ru/20211116/primore-1759233588.html
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экономика, владивосток, россия
04:32 01.12.2021
 
Срок доставки грузов из Китая вырос вдвое из-за перегрузки портов Приморья

Срок доставки грузов из Китая вырос вдвое из-за перегрузки дальневосточных портов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вызванный резким бумом на грузоперевозки логистический кризис повлек за собой нагрузку на дальневосточные порты, в связи с чем срок доставки товаров из Китая в Россию и Европу вырос вдвое – до двух месяцев, сообщили опрошенные РИА Новости участники рынка.
Увеличение транзита из Китая привело к логистическим проблемам на Дальнем Востоке, а затем к перегруженности портов Приморья. Как сообщал Минтранс РФ, полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты РФ ожидается в декабре. Все социально значимые и генеральные грузы вывезены из морских терминалов Приморья.

Факторы задержек

Как рассказал менеджер по развитию морского фрахта DHL Global Forwarding Дмитрий Рак, сложившаяся в октябре-ноябре ситуация с задержками при доставке грузов из Юго-Восточной Азии через морские порты Дальнего Востока вызвана двумя факторами: повышенным спросом импортёров РФ на этот маршрут ввиду соотношения стоимости и транзитного времени, а также скоплением грузов в корейском порту Пусан.
Как объяснил Рак, задержки в Пусане начались в конце августа из-за тайфуна Омаис и усилились в сентябре из-за тайфуна Чанту, а ситуацию усугубил трехдневный корейский праздник урожая в период с 4 по 6 октября. "Как следствие, большинство морских линий приостановили букинги контейнеров и собственные судозаходы в порты Дальнего Востока. Помимо этого, часть терминалов порта Владивостока и порта Восточный прекратила принимать контейнеры в принципе, что привело к общим задержкам от одного до двух месяцев", - сообщил эксперт.
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Коллапс вряд ли повторится

По мнению гендиректора FMG Transport Service Александра Тарасенкова, аналогичных заторов, как на Дальнем Востоке, в портах Санкт-Петербурга и Новороссийска не ожидается. "Транзитные сроки доставки по морю (в направлении Китай – Европа и Китай – Россия – ред.) выросли в 1,5 раза. Но заторов в Питере или Новороссийске я не ожидаю, даже если грузопоток с Дальнего Востока уйдёт на них", - полагает Тарасенков.
Представитель DHL Global Forwarding рассказал, что компания следила за ситуацией и использовала альтернативные варианты через порты Северной Европы и прямой железнодорожный контейнерный сервис. "Ситуация сейчас не стабилизировалась и усугубляется погодными условиями в Дальневосточном регионе", - заключил Рак.
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