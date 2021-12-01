Срок доставки грузов из Китая вырос вдвое из-за перегрузки портов Приморья
Срок доставки грузов из Китая вырос вдвое из-за перегрузки дальневосточных портов
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта
Увеличение транзита из Китая привело к логистическим проблемам на Дальнем Востоке, а затем к перегруженности портов Приморья. Как сообщал Минтранс РФ, полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты РФ ожидается в декабре. Все социально значимые и генеральные грузы вывезены из морских терминалов Приморья.
Факторы задержек
Как рассказал менеджер по развитию морского фрахта DHL Global Forwarding Дмитрий Рак, сложившаяся в октябре-ноябре ситуация с задержками при доставке грузов из Юго-Восточной Азии через морские порты Дальнего Востока вызвана двумя факторами: повышенным спросом импортёров РФ на этот маршрут ввиду соотношения стоимости и транзитного времени, а также скоплением грузов в корейском порту Пусан.
Как объяснил Рак, задержки в Пусане начались в конце августа из-за тайфуна Омаис и усилились в сентябре из-за тайфуна Чанту, а ситуацию усугубил трехдневный корейский праздник урожая в период с 4 по 6 октября. "Как следствие, большинство морских линий приостановили букинги контейнеров и собственные судозаходы в порты Дальнего Востока. Помимо этого, часть терминалов порта Владивостока и порта Восточный прекратила принимать контейнеры в принципе, что привело к общим задержкам от одного до двух месяцев", - сообщил эксперт.
Коллапс вряд ли повторится
По мнению гендиректора FMG Transport Service Александра Тарасенкова, аналогичных заторов, как на Дальнем Востоке, в портах Санкт-Петербурга и Новороссийска не ожидается. "Транзитные сроки доставки по морю (в направлении Китай – Европа и Китай – Россия – ред.) выросли в 1,5 раза. Но заторов в Питере или Новороссийске я не ожидаю, даже если грузопоток с Дальнего Востока уйдёт на них", - полагает Тарасенков.
Представитель DHL Global Forwarding рассказал, что компания следила за ситуацией и использовала альтернативные варианты через порты Северной Европы и прямой железнодорожный контейнерный сервис. "Ситуация сейчас не стабилизировалась и усугубляется погодными условиями в Дальневосточном регионе", - заключил Рак.