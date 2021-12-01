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В Москве завершилась церемония прощания с Александром Градским

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Градским - РИА Новости, 01.12.2021

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Градским

Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским завершилась в театре "Градский холл" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:58

2021-12-01T12:58

2021-12-01T15:50

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским завершилась в театре "Градский холл" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Градский скончался в воскресенье на 73-м году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Градского в клинику в Москве.Участники церемонии возложили цветы к гробу артиста. Поклонников, пришедших почтить память Градского, было так много, что очередь растянулась на много метров от входа в театр.Дети Градского — Мария и Даниил — выразили соболезнования и поблагодарили всех пришедших проститься с маэстро.В свою очередь, артисты театра и ученики Градского сказали, что сделают все, чтобы театр продолжал своё существование.На церемонии прощания также присутствовали друзья и коллеги Градского по цеху: певец Лев Лещенко, композитор и врио худрука театра "Градский холл" Алексей Рыбников, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, а также глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области.В 15 лет Градский твёрдо решил стать певцом. Музыкальная популярность пришла к нему в 1973 году после участия в фильме Андрея Михалкова-Кончаловского "Романс о влюбленных" в качестве певца, автора песен, части стихов и всей музыки. Именно после выхода "Романса" в 1974 году Градский выпустил свой первый сольный альбом.В 1980 году Градский начал активно развиваться в жанре рок, а впоследствии надолго посвятил себя созданию Театра современной музыки. Его строительство продлилось более 20 лет, открытие произошло только в 2014 году.Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973).В 1998 году Градский стал лауреатом Госпремии РФ, а в 1999 был удостоен звания народного артиста России. Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".

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