https://ria.ru/20211201/goroziya-1761595663.html

Организаторам концерта L'One в Москве грозит штраф до миллиона рублей

Организаторам концерта L'One в Москве грозит штраф до миллиона рублей - РИА Новости, 01.12.2021

Организаторам концерта L'One в Москве грозит штраф до миллиона рублей

Организаторам концерта рэпера L'One (настоящее имя – Леван Горозия), который прошел в Москве, грозит штраф до миллиона рублей, сообщил журналистам главный... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:00

2021-12-01T12:00

2021-12-01T12:00

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l'one (леван горозия)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Организаторам концерта рэпера L'One (настоящее имя – Леван Горозия), который прошел в Москве, грозит штраф до миллиона рублей, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.По его словам, за указанные нарушения организаторам концерта могут выписать штраф в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма увеличится до миллиона рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.Концерт исполнителя прошел 28 ноября.Постановление ОАТИ может быть обжаловано как в самой организации, так и в суде в 10-дневный срок, сообщается на сайте мэрии Москвы.Ранее рэпер судился с лейблом Black Star за права на интеллектуальную собственность. Артист жаловался, что компания пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать с концертами.

https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, музыка, l'one (леван горозия)