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Организаторам концерта L'One в Москве грозит штраф до миллиона рублей
Организаторам концерта L'One в Москве грозит штраф до миллиона рублей - РИА Новости, 01.12.2021
Организаторам концерта L'One в Москве грозит штраф до миллиона рублей
Организаторам концерта рэпера L'One (настоящее имя – Леван Горозия), который прошел в Москве, грозит штраф до миллиона рублей, сообщил журналистам главный... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:00
2021-12-01T12:00
2021-12-01T12:00
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Организаторам концерта рэпера L'One (настоящее имя – Леван Горозия), который прошел в Москве, грозит штраф до миллиона рублей, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.По его словам, за указанные нарушения организаторам концерта могут выписать штраф в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма увеличится до миллиона рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.Концерт исполнителя прошел 28 ноября.Постановление ОАТИ может быть обжаловано как в самой организации, так и в суде в 10-дневный срок, сообщается на сайте мэрии Москвы.Ранее рэпер судился с лейблом Black Star за права на интеллектуальную собственность. Артист жаловался, что компания пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать с концертами.
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шоу-бизнес, знаменитости, музыка, l'one (леван горозия)
Организаторам концерта L'One в Москве грозит штраф до миллиона рублей
Организаторам концерта рэпера L'One в Москве грозит штраф до миллиона рублей
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Организаторам концерта рэпера L'One (настоящее имя – Леван Горозия), который прошел в Москве, грозит штраф до миллиона рублей, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.
"В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке Music Media Dome во время проведения концерта исполнителя L'One, на котором присутствовало более 500 человек. Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию", – сказал Романов.
По его словам, за указанные нарушения организаторам концерта могут выписать штраф в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма увеличится до миллиона рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.
Концерт исполнителя прошел 28 ноября.
Постановление ОАТИ может быть обжаловано как в самой организации, так и в суде в 10-дневный срок, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Ранее рэпер судился
с лейблом Black Star за права на интеллектуальную собственность. Артист жаловался, что компания пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать с концертами.