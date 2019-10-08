Тимати выиграл суд у L’One

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу), в котором артист просил признать за ним права на интеллектуальную собственность, сообщил РИА Новости адвокат Горозии Марат Хасанов.

"Сегодня суд отклонил наш иск о признании за Горозией прав на тексты песен L'One, а также музыку, клипы, фонограммы и товарный знак. Удивительно, что решение было вынесено за одно заседание при том количестве фактов, документов и информации, которые мы представили", - рассказал защитник.

"Москва", Black Star сохраняет права на использование музыки, клипов, текстов и товарного знака L’One. Как сообщает агентствоBlack Star сохраняет права на использование музыки, клипов, текстов и товарного знака L’One.

Адвокаты истца заявили, что спорный договор между лейблом и Горозией носил агентский характер. При этом все, что приобреталось и производилось компанией в интересах Горозии, было за счет самого артиста, так как деньги выделялись из средств, полученных за творчество рэпера. Поэтому Black Star, по мнению юристов, обязан вернуть фонограммы, тексты и клипы. Речь идет о 157 композициях.

Защитник компании Юнусова Сергей Жорин, в свою очередь, заявил, что соглашение предусматривает именно отчуждение исключительных прав. Он подчеркнул, что Горозия в течение семи лет получал хороший процент, а сам никаких денег не вкладывал.