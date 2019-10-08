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РИА Новости

Тимати выиграл суд у L’One

19:35 08.10.2019 (обновлено: 20:30 08.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкL'ONE и Тимати
L'ONE и Тимати
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу), в котором артист просил признать за ним права на интеллектуальную собственность, сообщил РИА Новости адвокат Горозии Марат Хасанов.
"Сегодня суд отклонил наш иск о признании за Горозией прав на тексты песен L'One, а также музыку, клипы, фонограммы и товарный знак. Удивительно, что решение было вынесено за одно заседание при том количестве фактов, документов и информации, которые мы представили", - рассказал защитник.
Как сообщает агентство "Москва", Black Star сохраняет права на использование музыки, клипов, текстов и товарного знака L’One.
Адвокаты истца заявили, что спорный договор между лейблом и Горозией носил агентский характер. При этом все, что приобреталось и производилось компанией в интересах Горозии, было за счет самого артиста, так как деньги выделялись из средств, полученных за творчество рэпера. Поэтому Black Star, по мнению юристов, обязан вернуть фонограммы, тексты и клипы. Речь идет о 157 композициях.
Защитник компании Юнусова Сергей Жорин, в свою очередь, заявил, что соглашение предусматривает именно отчуждение исключительных прав. Он подчеркнул, что Горозия в течение семи лет получал хороший процент, а сам никаких денег не вкладывал.
L'One покинул Black Star в марте. В июне он пожаловался, что лейбл пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать с концертами. Тимати в ответ на этот отметил, что артист "в трезвой памяти" подписал контракт с Black Star. Документ предполагает, что весь произведенный им контент принадлежит лейблу. В Хамовническом суде зарегистрирован еще один иск рэпера к Black Star. Сумма исковых требований составляет 147 миллионов рублей.
Магазин Black Star Wear в торговом центре Alfa в Риге
12 сентября, 16:34РИА Новости
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L'One (Леван Горозия)МузыкаСудыТимати (Тимур Юнусов)
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