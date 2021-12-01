https://ria.ru/20211201/gaz-1761657587.html

Матвиенко назвала условие для дополнительных поставок газа в Европу

Матвиенко назвала условие для дополнительных поставок газа в Европу - РИА Новости, 01.12.2021

Матвиенко назвала условие для дополнительных поставок газа в Европу

Россия как ответственное государство выполнит все свои обязательства по поставкам газа в Европу, но в случае суровых зим обеспечить все потребности европейцев в РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:21

2021-12-01T15:21

2021-12-01T19:25

экономика

европа

совет федерации рф

валентина матвиенко

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия как ответственное государство выполнит все свои обязательства по поставкам газа в Европу, но в случае суровых зим обеспечить все потребности европейцев в газе сможет только "Северный поток — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Северный поток — 2" обеспечивает надежность поставок в Европу, это гарантия обеспечения всех потребностей европейских государств в российском газе. Мы как ответственное государство всегда выполняли и будем выполнять все контракты, все договоренности по поставкам газа. Но видите, зима может быть суровой, может возрасти потребность в поставках газа в Европу. И, конечно, имея такой надежный канал поставок газа, как "Северный поток", - об этом можно только мечтать", - сказала она.

https://ria.ru/20211201/potok-1761566041.html

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экономика, европа, совет федерации рф, валентина матвиенко, северный поток — 2, россия