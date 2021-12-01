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Матвиенко назвала условие для дополнительных поставок газа в Европу
Матвиенко назвала условие для дополнительных поставок газа в Европу - РИА Новости, 01.12.2021
Матвиенко назвала условие для дополнительных поставок газа в Европу
Россия как ответственное государство выполнит все свои обязательства по поставкам газа в Европу, но в случае суровых зим обеспечить все потребности европейцев в РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:21
2021-12-01T19:25
экономика
европа
совет федерации рф
валентина матвиенко
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия как ответственное государство выполнит все свои обязательства по поставкам газа в Европу, но в случае суровых зим обеспечить все потребности европейцев в газе сможет только "Северный поток — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Северный поток — 2" обеспечивает надежность поставок в Европу, это гарантия обеспечения всех потребностей европейских государств в российском газе. Мы как ответственное государство всегда выполняли и будем выполнять все контракты, все договоренности по поставкам газа. Но видите, зима может быть суровой, может возрасти потребность в поставках газа в Европу. И, конечно, имея такой надежный канал поставок газа, как "Северный поток", - об этом можно только мечтать", - сказала она.
https://ria.ru/20211201/potok-1761566041.html
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экономика, европа, совет федерации рф, валентина матвиенко, северный поток — 2, россия
15:21 01.12.2021 (обновлено: 19:25 01.12.2021)
 
Матвиенко назвала условие для дополнительных поставок газа в Европу

Спикер СФ Матвиенко: для дополнительных поставок газа в Европу нужен "Северный поток — 2"

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба для строительства газопровода "Северный поток - 2" на Челябинском трубопрокатном заводе
Труба для строительства газопровода Северный поток - 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия как ответственное государство выполнит все свои обязательства по поставкам газа в Европу, но в случае суровых зим обеспечить все потребности европейцев в газе сможет только "Северный поток — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Северный поток — 2" обеспечивает надежность поставок в Европу, это гарантия обеспечения всех потребностей европейских государств в российском газе. Мы как ответственное государство всегда выполняли и будем выполнять все контракты, все договоренности по поставкам газа. Но видите, зима может быть суровой, может возрасти потребность в поставках газа в Европу. И, конечно, имея такой надежный канал поставок газа, как "Северный поток", - об этом можно только мечтать", - сказала она.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
03:16
Немцы потребовали от США не трогать "Северный поток — 2"
 
ЭкономикаЕвропаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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