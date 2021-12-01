https://ria.ru/20211201/evrosoyuz-1761630340.html

Глава Евросовета решил не проводить виртуальный саммит ЕС по COVID-19

Глава Евросовета решил не проводить виртуальный саммит ЕС по COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021

Глава Евросовета решил не проводить виртуальный саммит ЕС по COVID-19

Глава Евросовета Шарль Мишель решил не проводить специальный виртуальный саммит по ситуации с коронавирусом в Евросоюзе в свете появления нового штамма... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:29

2021-12-01T13:29

2021-12-01T13:29

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель решил не проводить специальный виртуальный саммит по ситуации с коронавирусом в Евросоюзе в свете появления нового штамма "омикрон", этот вопрос будет вынесен на очередную встречу в верхах 16 декабря, сообщил журналистам в среду высокопоставленный источник в ЕС."После оценки ситуации и консультаций председатель Евросовета на данный момент решил не проводить видеокоференцию. Ситуация будет обсуждаться на саммите ЕС 16 декабря", - сообщил он.Источник добавил, что министры здравоохранения стран ЕС обсудят эту тему в ходе встречи и в ближайший вторник, комиссия постоянных представителей ЕС также продолжит отслеживать ситуацию.Ранее сообщалось, что глава Евросовета изучает возможность проведения виртуальной встречи лидеров ЕС по ситуации вокруг нового штамма COVID-19.ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По данным организации, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.В ЕС на сегодня подтверждены более сорока случаев заражения штаммом "омикрон", при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен опасный штамм.

https://ria.ru/20211129/evrosoyuz-1761218371.html

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в мире, юар, евросоюз, еврокомиссия, здоровье - общество, шарль мишель, евросовет