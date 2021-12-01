https://ria.ru/20211201/dtp-1761658273.html
Два человека погибли при столкновении четырех машин в Новочебоксарске
Два человека погибли при столкновении четырех машин в Новочебоксарске - РИА Новости, 01.12.2021
Два человека погибли при столкновении четырех машин в Новочебоксарске
Четыре легковых автомобиля столкнулись в Новочебоксарске, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:29
2021-12-01T15:29
2021-12-01T15:30
происшествия
новочебоксарск
renault duster
hyundai solaris
volkswagen passat
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Новочебоксарске, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.ДТП произошло в среду около 7.00 на мосту автодороги "Вятка" в Новочебоксарске."Произошла авария с участием четырех автомашин - Lada Vesta, Volkswagen Passat, Hyundai Solaris и Renault Duster. В ходе столкновения отечественный автомобиль перевернулся, двое находившихся в нем мужчин от полученных травм скончались на месте. Еще один человек из Lada Vesta и пассажирка Hyundai Solaris доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20211201/dtp-1761575608.html
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новочебоксарск
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происшествия, новочебоксарск, renault duster, hyundai solaris, volkswagen passat, авто
15:29 01.12.2021 (обновлено: 15:30 01.12.2021)
Два человека погибли при столкновении четырех машин в Новочебоксарске
При столкновении четырех машин в Новочебоксарске погибли два человека, еще двое ранены