https://ria.ru/20211201/dtp-1761658273.html

Два человека погибли при столкновении четырех машин в Новочебоксарске

Два человека погибли при столкновении четырех машин в Новочебоксарске - РИА Новости, 01.12.2021

Два человека погибли при столкновении четырех машин в Новочебоксарске

Четыре легковых автомобиля столкнулись в Новочебоксарске, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:29

2021-12-01T15:29

2021-12-01T15:30

происшествия

новочебоксарск

renault duster

hyundai solaris

volkswagen passat

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Новочебоксарске, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.ДТП произошло в среду около 7.00 на мосту автодороги "Вятка" в Новочебоксарске."Произошла авария с участием четырех автомашин - Lada Vesta, Volkswagen Passat, Hyundai Solaris и Renault Duster. В ходе столкновения отечественный автомобиль перевернулся, двое находившихся в нем мужчин от полученных травм скончались на месте. Еще один человек из Lada Vesta и пассажирка Hyundai Solaris доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20211201/dtp-1761575608.html

https://ria.ru/20211201/dtp-1761577804.html

новочебоксарск

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происшествия, новочебоксарск, renault duster, hyundai solaris, volkswagen passat, авто