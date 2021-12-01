https://ria.ru/20211201/devochka-1761709083.html
СК проводит проверку после сообщения о голой девочке в подъезде в Тюмени
СК проводит проверку после сообщения о голой девочке в подъезде в Тюмени - РИА Новости, 01.12.2021
СК проводит проверку после сообщения о голой девочке в подъезде в Тюмени
Доследственная проверка по сообщению СМИ о ребенке, который находился в подъезде без сопровождения взрослых, организована в Тюменской области, сообщает... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:54
2021-12-01T18:54
2021-12-01T18:54
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости. Доследственная проверка по сообщению СМИ о ребенке, который находился в подъезде без сопровождения взрослых, организована в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.Ранее сообщалось, что во вторник около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Судостроителей находится обнаженная малолетняя девочка без сопровождения взрослых. Прибывшие на место сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних и экстренной службы реагирования передали ребенка бабушке."Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о двухлетней девочке, которая была обнаружена в подъезде одного из домов ... В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям матери ребенка, действиям должностных лиц органов системы надзора и профилактики, а также будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В Следкоме пояснили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК проводит проверку после сообщения о голой девочке в подъезде в Тюмени
СК проводит проверку после сообщения в СМИ о голой двухлетней девочке в подъезде в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости.
Доследственная проверка по сообщению СМИ о ребенке, который находился в подъезде без сопровождения взрослых, организована в Тюменской области
, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Ранее сообщалось, что во вторник около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Судостроителей находится обнаженная малолетняя девочка без сопровождения взрослых. Прибывшие на место сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних и экстренной службы реагирования передали ребенка бабушке.
"Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о двухлетней девочке, которая была обнаружена в подъезде одного из домов ... В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям матери ребенка, действиям должностных лиц органов системы надзора и профилактики, а также будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Следкоме пояснили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.