https://ria.ru/20211201/devochka-1761709083.html

СК проводит проверку после сообщения о голой девочке в подъезде в Тюмени

СК проводит проверку после сообщения о голой девочке в подъезде в Тюмени - РИА Новости, 01.12.2021

СК проводит проверку после сообщения о голой девочке в подъезде в Тюмени

Доследственная проверка по сообщению СМИ о ребенке, который находился в подъезде без сопровождения взрослых, организована в Тюменской области, сообщает... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:54

2021-12-01T18:54

2021-12-01T18:54

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости. Доследственная проверка по сообщению СМИ о ребенке, который находился в подъезде без сопровождения взрослых, организована в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.Ранее сообщалось, что во вторник около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Судостроителей находится обнаженная малолетняя девочка без сопровождения взрослых. Прибывшие на место сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних и экстренной службы реагирования передали ребенка бабушке."Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о двухлетней девочке, которая была обнаружена в подъезде одного из домов ... В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям матери ребенка, действиям должностных лиц органов системы надзора и профилактики, а также будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В Следкоме пояснили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211129/kaliningrad-1761312726.html

тюмень

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия