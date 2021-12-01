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В Волгоградской области высадят более 50 тысяч деревьев
В Волгоградской области высадят более 50 тысяч деревьев - РИА Новости, 01.12.2021
В Волгоградской области высадят более 50 тысяч деревьев
Более 50 тысяч деревьев высадят в Волгоградской области в рамках проекта "Единой России" к 20-летию партии, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:54
2021-12-01T12:54
2021-12-01T12:54
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ВОЛГОГРАД, 1 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч деревьев высадят в Волгоградской области в рамках проекта "Единой России" к 20-летию партии, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и секретарь реготделения "Единой России" Сергей Горняков высадили первые деревья в рамках проекта, приуроченного к 20-летию ЕР, возле строящегося корпуса онкодиспансера в Волгограде."Социально-экологический проект партии "Единая Россия" "Растём вместе", который предполагает в течении 2021-22 годов высадку 50 тысяч деревьев на территории Волгоградской области", — цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.Отмечается, что в первую очередь ели будут высаживать на территории детских учреждений.
https://ria.ru/20211112/vodosnabzhenie-1758750036.html
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общество, экология, природа, волгоградская область, волгоград, единая россия, андрей бочаров, россия
В Волгоградской области высадят более 50 тысяч деревьев
Более 50 тысяч деревьев высадят в Волгоградской области к 20-летию "Единой России"