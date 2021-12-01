https://ria.ru/20211201/covid-19-1761655601.html

В Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

В Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 01.12.2021

В Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Южной Корее, сообщает газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на органы здравоохранения. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:10

2021-12-01T15:10

2021-12-01T15:17

южная корея

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

в мире

инчхон

здоровье - общество

мун чжэ ин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Южной Корее, сообщает газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на органы здравоохранения."Согласно данным ведомств по борьбе с вирусом на 1 декабря, у пары 40-50 лет, прибывшей из Нигерии и проживающей в Инчхоне, впервые подтвердилось заражение штаммом "омикрон"", - говорится в сообщении.Ранее Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщало, что пара из Южной Кореи была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. 25 ноября у них нашли COVID-19. Сейчас отслеживается состояние всех пассажиров, летевших с ними одним рейсом. Также заразились два человека, близко контактировавших с ними, включая одного родственника, анализ биоматериала которого дал подозрение на штамм "омикрон", в связи с чем начали проверять и изначальных распространителей.Ранее Южная Корея запретила въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, выдача виз ограничена. Для южнокорейских граждан, побывавших там, действует обязательный карантин, даже если они полностью привиты.Правительство также сформировало специальную таргет- группу для обсуждения путей борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение штамма "омикрон".

https://ria.ru/20211201/omikron-1761655715.html

южная корея

инчхон

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южная корея, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, в мире, инчхон, здоровье - общество, мун чжэ ин