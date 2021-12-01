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В Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"
В Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 01.12.2021
В Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"
Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Южной Корее, сообщает газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на органы здравоохранения. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:10
2021-12-01T15:17
южная корея
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
в мире
инчхон
здоровье - общество
мун чжэ ин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Южной Корее, сообщает газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на органы здравоохранения."Согласно данным ведомств по борьбе с вирусом на 1 декабря, у пары 40-50 лет, прибывшей из Нигерии и проживающей в Инчхоне, впервые подтвердилось заражение штаммом "омикрон"", - говорится в сообщении.Ранее Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщало, что пара из Южной Кореи была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. 25 ноября у них нашли COVID-19. Сейчас отслеживается состояние всех пассажиров, летевших с ними одним рейсом. Также заразились два человека, близко контактировавших с ними, включая одного родственника, анализ биоматериала которого дал подозрение на штамм "омикрон", в связи с чем начали проверять и изначальных распространителей.Ранее Южная Корея запретила въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, выдача виз ограничена. Для южнокорейских граждан, побывавших там, действует обязательный карантин, даже если они полностью привиты.Правительство также сформировало специальную таргет- группу для обсуждения путей борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение штамма "омикрон".
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южная корея, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, в мире, инчхон, здоровье - общество, мун чжэ ин
15:10 01.12.2021 (обновлено: 15:17 01.12.2021)
 
В Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

В Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в Южной Корее
Производство вакцины Sputnik V в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Южной Корее, сообщает газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на органы здравоохранения.
"Согласно данным ведомств по борьбе с вирусом на 1 декабря, у пары 40-50 лет, прибывшей из Нигерии и проживающей в Инчхоне, впервые подтвердилось заражение штаммом "омикрон"", - говорится в сообщении.
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Вчера, 15:10Распространение коронавируса
В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Ранее Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщало, что пара из Южной Кореи была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. 25 ноября у них нашли COVID-19. Сейчас отслеживается состояние всех пассажиров, летевших с ними одним рейсом. Также заразились два человека, близко контактировавших с ними, включая одного родственника, анализ биоматериала которого дал подозрение на штамм "омикрон", в связи с чем начали проверять и изначальных распространителей.
Ранее Южная Корея запретила въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, выдача виз ограничена. Для южнокорейских граждан, побывавших там, действует обязательный карантин, даже если они полностью привиты.
Правительство также сформировало специальную таргет- группу для обсуждения путей борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение штамма "омикрон".
 
Южная КореяКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаВ миреИнчхонЗдоровье - ОбществоМун Чжэ Ин
 
 
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