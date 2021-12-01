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Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета
Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета - РИА Новости, 01.12.2021
Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин упрекнул правительство РФ в недостаточной проработке проекта бюджета перед внесением его на рассмотрение парламента. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:07
2021-12-01T14:38
экономика
совет федерации рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин упрекнул правительство РФ в недостаточной проработке проекта бюджета перед внесением его на рассмотрение парламента."В ходе рассмотрения (бюджета – ред.) во втором чтении принято 589 поправок, из них 559 внесены правительством. Здесь у меня всегда вопрос: правительство должно было максимально учесть это при внесении бюджета. Ко второму чтению так много поправок и уточнений от имени правительства не должно быть. Мне кажется, что мы впоследствии должны ждать от правительства более цельного бюджета уже в первом чтении, чтобы минимально само же правительство меняло свои же предложения, которые представлены к первому чтению", - сказал Кудрин, выступая на заседании Совета Федерации.При этом глава контрольного ведомства признал, что закон о бюджете на следующую трехлетку полностью соответствует принципам и политике сохранения долгосрочной стабильности бюджетной системы и макроэкономической политики, которые являются основой и экономического роста.Он отметил, что в поправках к бюджету, в частности, были учтены расходы на дополнительную индексацию социальных выплат в связи с опережающими темпами роста потребительских цен в России. "В данном случае учтена инфляция 7,1%, тем самым выделены дополнительные средства на социальные выплаты. А если инфляция будет выше, тогда придется еще из резервного фонда направлять на эти цели, все мы прекрасно это понимаем", - сказал Кудрин.Внесенными правительством поправками также были предусмотрены средства на реализацию социально-экономических проектов, которые должны стать прорывными в своих отраслях, учтены решения по новому прожиточному минимуму, который составит в следующем году 12 654 рубля. Кроме того, поправками правительства был увеличен объем межбюджетных трансфертов регионам.Кудрин назвал хорошей практикой максимальное распределение межбюджетных трансфертов в ходе второго чтения проекта бюджета. "Они распределены на 95,6%, составили 3 триллиона 80 миллиардов рублей. Общий объем трансфертов субъектам – 3 триллиона 229 миллиардов рублей", - уточнил он. Однако, по словам Кудрина, львиная доля межбюджетных трансфертов – это так называемые "связанные деньги", которыми регионы не могут распоряжаться самостоятельно. "У субъектов недостаточно собственных несвязанных ресурсов, и над этим мы должны работать", - заявил глава Счетной палаты.Закон о бюджете на следующую трехлетку сверстан с профицитом в 2022 и 2023 годах на уровне 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году – с дефицитом в 0,3% ВВП. Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей, на 2023 год – 25,54 триллиона, на 2024 год – 25,83 триллиона; расходы - 23,69 триллиона рублей, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год – 141,881 триллиона, на 2024 год – 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.
https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761497099.html
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экономика, совет федерации рф, алексей кудрин, россия
14:07 01.12.2021 (обновлено: 14:38 01.12.2021)
 
Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета

Глава Счетной палаты Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин упрекнул правительство РФ в недостаточной проработке проекта бюджета перед внесением его на рассмотрение парламента.
"В ходе рассмотрения (бюджета – ред.) во втором чтении принято 589 поправок, из них 559 внесены правительством. Здесь у меня всегда вопрос: правительство должно было максимально учесть это при внесении бюджета. Ко второму чтению так много поправок и уточнений от имени правительства не должно быть. Мне кажется, что мы впоследствии должны ждать от правительства более цельного бюджета уже в первом чтении, чтобы минимально само же правительство меняло свои же предложения, которые представлены к первому чтению", - сказал Кудрин, выступая на заседании Совета Федерации.
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При этом глава контрольного ведомства признал, что закон о бюджете на следующую трехлетку полностью соответствует принципам и политике сохранения долгосрочной стабильности бюджетной системы и макроэкономической политики, которые являются основой и экономического роста.
Он отметил, что в поправках к бюджету, в частности, были учтены расходы на дополнительную индексацию социальных выплат в связи с опережающими темпами роста потребительских цен в России. "В данном случае учтена инфляция 7,1%, тем самым выделены дополнительные средства на социальные выплаты. А если инфляция будет выше, тогда придется еще из резервного фонда направлять на эти цели, все мы прекрасно это понимаем", - сказал Кудрин.
Внесенными правительством поправками также были предусмотрены средства на реализацию социально-экономических проектов, которые должны стать прорывными в своих отраслях, учтены решения по новому прожиточному минимуму, который составит в следующем году 12 654 рубля. Кроме того, поправками правительства был увеличен объем межбюджетных трансфертов регионам.
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Кудрин назвал хорошей практикой максимальное распределение межбюджетных трансфертов в ходе второго чтения проекта бюджета. "Они распределены на 95,6%, составили 3 триллиона 80 миллиардов рублей. Общий объем трансфертов субъектам – 3 триллиона 229 миллиардов рублей", - уточнил он. Однако, по словам Кудрина, львиная доля межбюджетных трансфертов – это так называемые "связанные деньги", которыми регионы не могут распоряжаться самостоятельно. "У субъектов недостаточно собственных несвязанных ресурсов, и над этим мы должны работать", - заявил глава Счетной палаты.
Закон о бюджете на следующую трехлетку сверстан с профицитом в 2022 и 2023 годах на уровне 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году – с дефицитом в 0,3% ВВП. Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей, на 2023 год – 25,54 триллиона, на 2024 год – 25,83 триллиона; расходы - 23,69 триллиона рублей, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.
Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год – 141,881 триллиона, на 2024 год – 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.
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