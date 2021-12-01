https://ria.ru/20211201/byudzhet-1761640302.html

Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета

Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета - РИА Новости, 01.12.2021

Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин упрекнул правительство РФ в недостаточной проработке проекта бюджета перед внесением его на рассмотрение парламента. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:07

2021-12-01T14:07

2021-12-01T14:38

экономика

совет федерации рф

алексей кудрин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин упрекнул правительство РФ в недостаточной проработке проекта бюджета перед внесением его на рассмотрение парламента."В ходе рассмотрения (бюджета – ред.) во втором чтении принято 589 поправок, из них 559 внесены правительством. Здесь у меня всегда вопрос: правительство должно было максимально учесть это при внесении бюджета. Ко второму чтению так много поправок и уточнений от имени правительства не должно быть. Мне кажется, что мы впоследствии должны ждать от правительства более цельного бюджета уже в первом чтении, чтобы минимально само же правительство меняло свои же предложения, которые представлены к первому чтению", - сказал Кудрин, выступая на заседании Совета Федерации.При этом глава контрольного ведомства признал, что закон о бюджете на следующую трехлетку полностью соответствует принципам и политике сохранения долгосрочной стабильности бюджетной системы и макроэкономической политики, которые являются основой и экономического роста.Он отметил, что в поправках к бюджету, в частности, были учтены расходы на дополнительную индексацию социальных выплат в связи с опережающими темпами роста потребительских цен в России. "В данном случае учтена инфляция 7,1%, тем самым выделены дополнительные средства на социальные выплаты. А если инфляция будет выше, тогда придется еще из резервного фонда направлять на эти цели, все мы прекрасно это понимаем", - сказал Кудрин.Внесенными правительством поправками также были предусмотрены средства на реализацию социально-экономических проектов, которые должны стать прорывными в своих отраслях, учтены решения по новому прожиточному минимуму, который составит в следующем году 12 654 рубля. Кроме того, поправками правительства был увеличен объем межбюджетных трансфертов регионам.Кудрин назвал хорошей практикой максимальное распределение межбюджетных трансфертов в ходе второго чтения проекта бюджета. "Они распределены на 95,6%, составили 3 триллиона 80 миллиардов рублей. Общий объем трансфертов субъектам – 3 триллиона 229 миллиардов рублей", - уточнил он. Однако, по словам Кудрина, львиная доля межбюджетных трансфертов – это так называемые "связанные деньги", которыми регионы не могут распоряжаться самостоятельно. "У субъектов недостаточно собственных несвязанных ресурсов, и над этим мы должны работать", - заявил глава Счетной палаты.Закон о бюджете на следующую трехлетку сверстан с профицитом в 2022 и 2023 годах на уровне 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году – с дефицитом в 0,3% ВВП. Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей, на 2023 год – 25,54 триллиона, на 2024 год – 25,83 триллиона; расходы - 23,69 триллиона рублей, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год – 141,881 триллиона, на 2024 год – 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.

https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761497099.html

https://ria.ru/20211128/ekonomika-1761108933.html

https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761425238.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, совет федерации рф, алексей кудрин, россия