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Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы - РИА Новости, 01.12.2021
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, предусматривающий его профицит в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:14
2021-12-01T14:47
экономика
бюджет
госдума рф
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, предусматривающий его профицит в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году - дефицит в 0,3% ВВП.В главный финансовый документ страны заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации. Уже во втором чтении по инициативе президента было предусмотрено и повышение с 2022 года на 8,6% прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также зависящих от их величины социальных пособий - всего повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.Помимо индексации социальных расходов выше уровня инфляции при прохождении бюджета через Госдуму были изысканы дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем граждан, ремонт региональных и местных автодорог, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, капремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства.Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей, на 2023 год – 25,54 триллиона, на 2024 год – 25,83 триллиона; расходы - 23,69 триллиона рублей, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно. В результате первые два года бюджет будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2023 года законом определен в 20,8 триллиона рублей, 2024 года – 23,5 триллиона, 2025 года – 26,3 триллиона, внешнего - 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро) и 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро) соответственно.Объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей, на начало 2023 года – 16,48 триллиона, на начало 2024 года – 20,1 триллиона. При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ увеличится до 23,267 триллиона рублей.Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год – 141,881 триллиона, на 2024 год – 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в федеральном бюджете предусмотрено финансирование всех важнейших социальных инициатив и обязательств государства, документ с достаточным запасом прочности."Это очень важно, это придаёт уверенности нашему бизнесу, нашим гражданам, способствует улучшению делового и инвестиционного климата, работа сделана очень качественно, эффективно", - отметила сенатор.
https://ria.ru/20211128/ekonomika-1761108933.html
https://ria.ru/20210705/dokhody-1739850918.html
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экономика, бюджет, госдума рф, совет федерации рф, россия
13:14 01.12.2021 (обновлено: 14:47 01.12.2021)
 
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, предусматривающий его профицит в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году - дефицит в 0,3% ВВП.
В главный финансовый документ страны заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации. Уже во втором чтении по инициативе президента было предусмотрено и повышение с 2022 года на 8,6% прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также зависящих от их величины социальных пособий - всего повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 09:45
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Помимо индексации социальных расходов выше уровня инфляции при прохождении бюджета через Госдуму были изысканы дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем граждан, ремонт региональных и местных автодорог, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, капремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства.
Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей, на 2023 год – 25,54 триллиона, на 2024 год – 25,83 триллиона; расходы - 23,69 триллиона рублей, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно. В результате первые два года бюджет будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).
Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2023 года законом определен в 20,8 триллиона рублей, 2024 года – 23,5 триллиона, 2025 года – 26,3 триллиона, внешнего - 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро) и 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро) соответственно.
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Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей, на начало 2023 года – 16,48 триллиона, на начало 2024 года – 20,1 триллиона. При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ увеличится до 23,267 триллиона рублей.
Бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, на 2023 год – 141,881 триллиона, на 2024 год – 151,513 триллиона рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в федеральном бюджете предусмотрено финансирование всех важнейших социальных инициатив и обязательств государства, документ с достаточным запасом прочности.
"Это очень важно, это придаёт уверенности нашему бизнесу, нашим гражданам, способствует улучшению делового и инвестиционного климата, работа сделана очень качественно, эффективно", - отметила сенатор.
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