https://ria.ru/20211201/bayden-1761576000.html

Байден переименовал штамм коронавируса

Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

Байден переименовал штамм коронавируса

Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "омикрон", пишет The New York Post. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:55

2021-12-01T08:55

2021-12-01T15:10

распространение коронавируса

в мире

джо байден

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "омикрон", пишет The New York Post."Он называется "омникрон", — сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса.Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".Американский президент не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Ранее он неоднократно путал названия стран и фамилии политиков. Так, в в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Ученые отмечают, что многие из этих изменений свидетельствуют о высокой трансмиссивности нового штамма и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предполагается, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. По данным СМИ, в ЮАР выявили около сотни инфицированных, штамм уже обнаружили в двух десятках стран — Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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