https://ria.ru/20211201/bayden-1761576000.html
Байден переименовал штамм коронавируса
Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
Байден переименовал штамм коронавируса
Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "омикрон", пишет The New York Post. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:55
2021-12-01T08:55
2021-12-01T15:10
распространение коронавируса
в мире
джо байден
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "омикрон", пишет The New York Post."Он называется "омникрон", — сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса.Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".Американский президент не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Ранее он неоднократно путал названия стран и фамилии политиков. Так, в в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Ученые отмечают, что многие из этих изменений свидетельствуют о высокой трансмиссивности нового штамма и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предполагается, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. По данным СМИ, в ЮАР выявили около сотни инфицированных, штамм уже обнаружили в двух десятках стран — Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
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РИА Новости
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в мире, джо байден, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:55 01.12.2021 (обновлено: 15:10 01.12.2021)
Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса
The New York Post: президент США Байден назвал новый штамм коронавируса "омникроном"
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
на пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "омикрон", пишет The New York Post
.
"Он называется "омникрон", — сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса.
Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".
Американский президент не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Ранее он неоднократно путал названия стран и фамилии политиков. Так, в в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию
, в другом — Ирак
и Иран, в третьем — Барака Обаму
и Дональда Трампа.
О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.
Ученые отмечают, что многие из этих изменений свидетельствуют о высокой трансмиссивности нового штамма и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предполагается, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. По данным СМИ, в ЮАР выявили около сотни инфицированных, штамм уже обнаружили в двух десятках стран — Гонконге
, Израиле
, Бельгии
, Чехии
, Германии
, Великобритании
, Италии
, Австралии
, Португалии
, Шотландии
, Нидерландах
.
ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.