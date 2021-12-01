Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/bayden-1761576000.html
Байден переименовал штамм коронавируса
Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
Байден переименовал штамм коронавируса
Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "омикрон", пишет The New York Post. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:55
2021-12-01T15:10
распространение коронавируса
в мире
джо байден
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757283420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4de9ff549e45463a9cd5ca06368c57b9.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "омикрон", пишет The New York Post."Он называется "омникрон", — сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса.Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".Американский президент не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Ранее он неоднократно путал названия стран и фамилии политиков. Так, в в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Ученые отмечают, что многие из этих изменений свидетельствуют о высокой трансмиссивности нового штамма и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предполагается, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. По данным СМИ, в ЮАР выявили около сотни инфицированных, штамм уже обнаружили в двух десятках стран — Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757283420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2caa4d2f48c08369d7d6245c8c59c639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:55 01.12.2021 (обновлено: 15:10 01.12.2021)
 
Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса

The New York Post: президент США Байден назвал новый штамм коронавируса "омникроном"

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "омикрон", пишет The New York Post.
"Он называется "омникрон", — сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса.
Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".
Американский президент не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Ранее он неоднократно путал названия стран и фамилии политиков. Так, в в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
Ученые отмечают, что многие из этих изменений свидетельствуют о высокой трансмиссивности нового штамма и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предполагается, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. По данным СМИ, в ЮАР выявили около сотни инфицированных, штамм уже обнаружили в двух десятках стран — Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах.
ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
 
Распространение коронавирусаВ миреДжо БайденКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
22:35В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью
Лента новостейМолния
Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выраженииВ Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью