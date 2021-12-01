https://ria.ru/20211201/avstriya-1761639701.html

Путин назвал отношения с Австрией конструктивными и прагматичными

Путин назвал отношения с Австрией конструктивными и прагматичными - РИА Новости, 01.12.2021

Путин назвал отношения с Австрией конструктивными и прагматичными

Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, Москва ценит Вену за политику постоянного нейтралитета, сказал президент РФ... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:06

2021-12-01T14:06

2021-12-01T14:06

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австрия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, Москва ценит Вену за политику постоянного нейтралитета, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот."Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы давние, надежные партнеры в торговой, инвестиционной и энергетической сферах. Несмотря на пандемию растет взаимный товарооборот. По итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5%", - обратился Путин к послу Австрии Вернеру Альмхоферу."Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии", - добавил Путин.

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в мире, австрия, владимир путин, россия